Enna, il progetto Differenze 2.0 conquista Napoli: studenti contro violenza e stereotipi

Si è concluso a Napoli il progetto Differenze 2.0, percorso dedicato all’educazione al consenso, al contrasto degli stereotipi di genere e alla prevenzione della violenza fisica e digitale, che ha visto protagonisti gli studenti dell’IIS Abramo Lincoln e il Comitato Uisp di Enna. Durante l’evento finale del 6 giugno, i ragazzi hanno presentato i risultati di mesi di attività di peer education, tra video, laboratori creativi e performance dedicate ai temi del rispetto, della libertà personale e del contrasto al cyberbullismo.

Un’esperienza che guarda già al futuro

Particolarmente apprezzati il video diffuso l’8 marzo e i materiali realizzati dagli studenti, tra cartoline e segnalibri con messaggi di sensibilizzazione. Emozionante anche il ricordo della performance “Lascia la tua impronta se almeno una volta hai subito violenza”, simbolo dell’impegno contro il silenzio e l’indifferenza. La delegazione ennese è stata l’unica accompagnata dalla dirigente scolastica Maria Concetta Messina, che ha espresso l’intenzione di lavorare per una nuova edizione del progetto nel prossimo anno scolastico. Intanto il messaggio partito da Enna ha raggiunto tutta Italia: le cartoline realizzate dagli studenti sono state richieste da numerosi comitati Uisp per essere diffuse nei rispettivi territori.