Salute e benessere nella terza età nel convegno della Cna Enna

Salute, prevenzione e qualità della vita al centro dell’incontro “Salute e Benessere, per la Terza Età ci pensa CNA – Prenditi cura di mente e corpo”, promosso da CNA Pensionati Enna e ospitato nella sede provinciale dell’associazione. L’iniziativa ha richiamato numerosi pensionati e cittadini, confermando l’interesse crescente verso i temi dell’invecchiamento attivo e della tutela del benessere nella terza età.

Prevenzione e qualità della vita

Ad aprire i lavori è stato il presidente provinciale di CNA Pensionati Enna, Santo Trovato. Sono intervenuti anche l’assessore comunale al Terzo Settore, Marilisa Milano, e il segretario della CNA di Enna, Stefano Rizzo. Nel portare i saluti dell’amministrazione comunale, Milano ha ribadito l’attenzione del Comune verso le esigenze della popolazione anziana, sottolineando l’importanza di iniziative capaci di favorire inclusione sociale, partecipazione e benessere.

Focus su demenza e alimentazione

Particolarmente apprezzati gli interventi della psicologa Stefania Pistone, che ha approfondito i temi della demenza e dell’invecchiamento attivo, e della nutrizionista Sandra Greco, che ha illustrato il ruolo di una corretta alimentazione nel mantenimento della salute in età avanzata. Le conclusioni sono state affidate a Mario Filippello, segretario regionale di CNA Pensionati Sicilia, che ha evidenziato il valore delle attività di informazione e prevenzione rivolte agli anziani. L’incontro, organizzato e moderato dal segretario provinciale Stefano Montalbano, si è concluso con un partecipato confronto con il pubblico, confermando la necessità di creare sempre più occasioni di approfondimento dedicate alla terza età.