Nissoria, aperte le iscrizioni al Premio Calogero Gliozzo 2026: tema dell’anno “La Pace”

Sono aperte le iscrizioni alla quarta edizione del Premio Calogero Gliozzo – Città di Nissoria, il concorso letterario e performativo promosso dal Comune di Nissoria, guidato dal sindaco Rosario Colianni, in collaborazione con l’associazione BIG Factory. Nato per onorare la memoria di Calogero Gliozzo, il Premio si conferma un appuntamento dedicato alla valorizzazione della cultura contemporanea e dell’entroterra siciliano, offrendo spazio e visibilità ad autori e artisti provenienti da tutta Italia.

La pace al centro dell’edizione 2026

Il tema scelto quest’anno è “La Pace”, intesa nelle sue diverse declinazioni: dialogo tra i popoli, riconciliazione tra le persone, armonia interiore e costruzione di una società più inclusiva. Il concorso si articola nelle sezioni di poesia in lingua italiana o siciliana, poesia cantata e monologo teatrale o racconto breve. Proprio l’introduzione della sezione dedicata alla drammaturgia rappresenta una delle principali novità dell’edizione 2026, ampliando l’attenzione verso la scrittura per la scena e i nuovi linguaggi espressivi.

Cultura e solidarietà insieme

L’intero ricavato delle quote di partecipazione sarà devoluto alla Fondazione Lorenzo Farinelli, impegnata nel sostegno alla ricerca scientifica. Un gesto che assume un significato particolare nel ricordo di Lorenzo Farinelli e Calogero Gliozzo, accomunati dalla stessa battaglia contro una malattia del sangue. Le opere dovranno essere inviate entro il 5 luglio e saranno valutate da una giuria presieduta dal linguista e accademico della Crusca Giovanni Ruffino. La cerimonia di premiazione è in programma il 29 luglio a Nissoria. Ai vincitori saranno assegnati riconoscimenti artigianali dedicati al Premio, mentre il brano della canzone vincitrice sarà distribuito gratuitamente sulle principali piattaforme digitali.