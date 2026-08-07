Opere per 12,5 milioni in 7 Comuni dell’Ennese, visita dell’assessore Colianni nei cantieri

Ammontano a 12,5 milioni di euro gli interventi finanziati con le risorse derivanti dalle royalties che interessano sette Comuni della provincia di Enna. Le opere, in corso o in fase di avvio, riguardano Nissoria, Cerami, Nicosia, Troina, Gagliano Castelferrato, Agira e Regalbuto e comprendono lavori di riqualificazione urbana, edilizia scolastica e infrastrutture.

Per fare il punto sullo stato delle progettazioni e dei cantieri, l’assessore regionale dell’Energia e dei Servizi di pubblica utilità, Francesco Colianni, ha effettuato una visita istituzionale nei Comuni interessati dagli interventi.

Le opere previste

Tra i principali interventi figurano la riqualificazione di via Roma a Nicosia, corso Umberto a Cerami e via Siceri ad Agira, oltre ad alcuni lavori nel centro storico di Troina.

Il programma comprende anche interventi sulla scuola “Anna Frank” di Regalbuto, opere infrastrutturali a Gagliano Castelferrato e il progetto del nuovo Palasport di Nissoria, struttura prevista con una capienza di circa 1.400 posti.

I finanziamenti

Nel corso dei sopralluoghi è stato fatto il punto sull’avanzamento degli interventi già finanziati e sulle prossime fasi amministrative.

L’assessore Colianni ha spiegato che l’obiettivo della visita è stato quello di verificare lo stato delle opere e mantenere un confronto con le amministrazioni comunali coinvolte. Ha inoltre annunciato che entro il mese di agosto sono previsti ulteriori decreti di finanziamento che si aggiungeranno ai 12,5 milioni di euro già destinati alla provincia di Enna nell’ambito delle risorse provenienti dalle royalties.

Gli interventi rientrano nel programma regionale destinato ai territori interessati dalle royalties e coinvolgono opere considerate prioritarie dalle amministrazioni locali.