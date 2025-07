Premio Gliozzo a Nissoria, Lucia Sardo ospite d’onore

Sarà Lucia Sardo, grande interprete del cinema e del teatro italiano, la protagonista della

serata di gala della terza edizione del Premio Calogero Gliozzo, in programma

mercoledì 30 luglio alle ore 21:30 in Piazza Stati Uniti a Nissoria.

Attrice di profonda intensità, Lucia Sardo è reduce dal film L’amore che ho (2025) di Paolo

Licata, in cui ha interpretato la figura potente di Rosa Balistreri. Il suo volto è noto anche

per ruoli iconici come Felicia Impastato ne I Cento Passi, e per una carriera votata al

teatro civile e alla memoria della Sicilia autentica. La sua partecipazione rappresenta il

momento più atteso e significativo della manifestazione.

Accanto a lei, arricchirà la serata anche la presenza della giovane attrice Federica

Amore, figlia dell’attore Turi Amore, artista in ascesa e già protagonista di esperienze

teatrali e cinematografiche.

Il Premio Calogero Gliozzo, fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale di

Nissoria e curato dalla Direzione Artistica di Irene Varveri Nicoletti e Benny Ilardo,

nasce per ricordare e onorare la figura del poeta nissorino Calogero Gliozzo,

prematuramente scomparso. La sua opera continua a ispirare il senso profondo del

Premio: coniugare poesia, memoria, visione e speranza.

Durante la serata verranno annunciati e premiati i vincitori delle cinque sezioni in

concorso: poesia in italiano. poesia in siciliano, poesia cantata in italiano, poesia

cantata in siciliano e racconto breve.

Le opere, pervenute da tutto il territorio nazionale, sono state selezionate da una giuria

esperta e attenta, che ha saputo valorizzare le voci più autentiche e originali. Il filo

conduttore dell’edizione 2025 è il tema della speranza, declinato nei linguaggi della

parola, della musica e della narrazione.

Uno dei momenti più simbolici sarà la presentazione della sigla ufficiale del Premio,

Come un faro nella notte, ispirata a una poesia di Calogero Gliozzo, con la voce intensa

di Alessia Russo e le musiche originali di Salvatore La Carrubba. Una composizione

destinata ad accompagnare il Premio nelle sue future edizioni, come luce e memoria

condivisa.

Le dichiarazioni

La Direzione Artistica (Irene Varveri Nicoletti e Benny Ilardo) dichiara:

«Questa terza edizione è per noi un cammino nella memoria e nella rinascita. Ricordare

Calogero Gliozzo significa tenere viva una voce poetica che ancora oggi ci parla. Il tema

della speranza ci guida: è una scelta esistenziale, un atto culturale. Con ospiti come Lucia

Sardo e Federica Amore, il Premio si fa spazio d’incontro e testimonianza.»

L’Amministrazione Comunale di Nissoria, rappresentata dal Sindaco Rosario Colianni

e dagli assessori Grazia Maria Altavilla ed Elena Rinaldi, conferma il proprio impegno

per la cultura nei territori dell’entroterra, spesso dimenticati ma ricchissimi di storia, talento

e sapere. Un investimento per le nuove generazioni e per il valore della comunità.

Informazioni utili

La manifestazione sarà preceduta martedì 29 luglio alle ore 21:30 in Piazza Duomo da

una serata musicale con la cantautrice siciliana Alessandra Formica, che interpreterà

brani poetici ispirati alla speranza, in apertura ideale del Premio.

L’accesso alla serata è libero e la visione completamente gratuitaTutti sono invitati a

partecipare a un evento di alto valore culturale ed emotivo, che celebra le parole, la

memoria e la bellezza dell’incontro.