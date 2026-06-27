Valguarnera, i consiglieri Scozzarella e Draià eletti nell’Unione dei Comuni di Troina

I consiglieri comunali Samuel Scozzarella e Francesca Draià, eletti il 22 giugno 2026 quali rappresentanti del Comune nel Consiglio dell’Unione dei Comuni dell’Area Interna di Troina, hanno espresso ringraziamento al Consiglio comunale per la fiducia accordata.

Un incarico ritenuto strategico per il territorio

I due amministratori hanno definito l’incarico assunto come un ruolo di particolare responsabilità, sottolineando la rilevanza dell’Unione dei Comuni, che riunisce quattordici enti locali e rappresenta uno strumento di cooperazione istituzionale per la programmazione condivisa e lo sviluppo delle aree interne.

Le priorità: sviluppo, servizi e contrasto allo spopolamento

Tra le principali sfide indicate figurano il contrasto allo spopolamento, il miglioramento dei servizi essenziali, lo sviluppo economico e sociale e la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, con particolare attenzione alle opportunità per le giovani generazioni e all’accesso ai finanziamenti regionali, nazionali ed europei.

Impegno in Consiglio e obiettivi futuri

Scozzarella e Draià hanno assicurato partecipazione costante ai lavori del Consiglio dell’Unione e piena collaborazione tra enti, dichiarando di voler operare “con spirito di servizio e senso delle istituzioni” e contribuire ai processi decisionali in sinergia con gli altri rappresentanti.

L’obiettivo dichiarato è rafforzare il ruolo di Valguarnera all’interno dell’Unione dei Comuni, partecipando alla definizione di strategie capaci di generare sviluppo, investimenti e innovazione per l’intero territorio.