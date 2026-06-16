Sport a Valguarnera, vertice tra l’assessore Draià e le società

Un incontro dedicato alla situazione dell’impiantistica sportiva comunale e alle prospettive di sviluppo delle attività sportive locali si è svolto tra l’assessore allo Sport e all’Impiantistica sportiva di Valguarnera Francesca Draià, e i rappresentanti delle associazioni del territorio.

Focus su impianti e regolamento di gestione

Nel corso del confronto è stato fatto il punto sui lavori di riqualificazione del campo sportivo e sullo stato delle strutture comunali destinate alla pratica sportiva. Tra i temi affrontati anche il regolamento per la gestione degli impianti e le possibili iniziative da realizzare in collaborazione con le associazioni, nell’ottica di una maggiore valorizzazione delle strutture esistenti.

Collaborazione per lo sviluppo dello sport locale

L’incontro ha evidenziato la volontà di rafforzare il dialogo tra amministrazione comunale e realtà sportive, con l’obiettivo di definire una programmazione condivisa delle attività e migliorare i servizi rivolti agli utenti. L’assessore Draia ha ribadito l’impegno dell’amministrazione guidata dal sindaco Carmen Cutrona nel sostenere lo sport come strumento di aggregazione sociale, crescita e benessere per la comunità locale.