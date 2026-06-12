Valguarnera, la presidenza del Consiglio va ad Auzzino, Giarmanà è il vice

Come per il primo giorno di scuola. Tanta emozione, tanta adrenalina, ma soprattutto tante aspettative. Per i neo nominati era un giorno di gran galà, diverse donne che indossavano il tailleur, uomini con giacca e cravatta, casual per altri. Il nuovo consiglio comunale si è insediato per la prima adunanza di questa legislatura ieri sera, palpabile, soprattutto per i nuovi eletti, l’emozione.

Il debutto del nuovo Consiglio comunale

All’ordine del giorno il giuramento dei consiglieri di Valguarnera eletti; l’esame e la verifica delle condizioni di eleggibilità e candidabilità; l’elezione del presidente del consiglio e del suo vice; il giuramento della neo sindaca Carmen Cutrona e la presentazione della giunta comunale. La seduta inizialmente è stata guidata dal consigliere più anziano per voti Francesca Draià, che ha dato corso all’ordine del giorno.

Dopo il giuramento dei consiglieri che rispondono al nome di Francesca Draià, Samuel Scozzarella, Andrea Giarmanà, Simona Balsamo, Francesco Di Gregorio, Angela Guarrera, Lorenzo Scarlata per la maggioranza; Angelo Bruno, Filippa D’Angelo, Filippa Greco, Vincenzo Litteri per l’opposizione, nonché alla verifica delle condizioni eleggibilità, si è passati all’elezione del presidente del consiglio e del suo vice.

Auzzino presidente, Giarmanà vicepresidente

Ad essere eletto al vertice dell’aula, com’era da pronostico, è stato Carmelo Auzzino che ha ottenuto i voti della sua maggioranza ovverossia 8, mentre i quattro componenti dell’opposizione hanno votato scheda bianca. Stessa procedura per l’elezione del vicepresidente: ad essere eletto con 8 voti è stato il giovane Andrea Giarmanà, l’opposizione anche in questo caso ha votato scheda bianca.

Così che la richiesta avanzata nei giorni scorsi dagli esponenti di opposizione alla neo sindaca e alla giunta, di offrire alla minoranza la vicepresidenza, in segno di alternanza e di quel riappacificamento e riavvicinamento tra i due gruppi, auspicati da Cutrona, è caduta nel vuoto. Sia il presidente che il suo vice appartengono entrambi al gruppo di maggioranza. Ciononostante i toni usati ieri sera sono stati bassi e soprattutto garbati da entrambi gli schieramenti.

Il neo presidente Auzzino che già ha svolto questo ruolo nel 2002, non è riuscito a nascondere l’emozione: “Ringrazio tutto il consiglio comunale per la fiducia espressami, nessuno escluso – ha dichiarato – spero di esserne all’altezza, quello che posso garantirvi è che svolgerò questo ruolo con assoluta serenità, trasparenza, lealtà ed imparzialità. Auspico piena collaborazione tra questa istituzione e la Giunta”.

Gli interventi tra maggioranza e opposizione

Subito dopo hanno parlato diversi consiglieri tra i quali Lorenzo Scarlata, Vincenzo Litteri, Francesco Di Gregorio, Filippa D’Angelo, Filippa Greco nonché l’ex sindaca Draià che ha detto: “Essere stata la consigliera più votata mi rende orgogliosa, frutto del lavoro che ho svolto in ben 11 anni e della macchina amministrativa che mi ha supportata. Da oggi oltre a ricoprire l’importante ruolo di consigliere comunale ricoprirò pure la carica di vicesindaco, che sarà, qualora lo ritenga opportuno, di supporto alla neo sindaca, al fine di portare avanti gli obiettivi prefissati”.

Per l’opposizione Filippa D’Angelo: “Nel passato ho sempre cercato di costruire ponti, mai di demolire, dimentichiamo i veleni del passato e costruiamo tutti assieme un nuovo modo di fare politica”.

Angelo Bruno, l’ex candidato a sindaco sconfitto da Cutrona: “Ho giurato fedeltà alla nostra città ancora una volta. Entrare ancora una volta in consiglio significa portare con me la fiducia che hanno riposto in me tantissimi cittadini. Continuerò ad essere una voce libera e coraggiosa”.

Il giuramento della sindaca e la nuova giunta

Subito dopo si è avvenuto il giuramento della sindaca Cutrona che non avviene più nelle mani del Prefetto ma davanti al Consiglio comunale: “Quello di oggi è un giorno importante per me che per la comunità – ha detto -. Oggi si è insediato il nuovo consiglio comunale, da parte mia vi prometto che sarete trattati come un blocco unico, non 8 + 4 ma 12 consiglieri tutti sullo stesso piano senza alcuna distinzione e con ognuno di voi cercherò di aprire un dialogo costruttivo. Metterò impegno, lealtà e trasparenza, tutti i giorni porterò avanti le istanze della comunità, magari facendo un passo alla volta, ma facendolo bene senza lasciare nessuno indietro”. Ed infine, rivolta al consiglio: “Dimostriamo unità, è un appello che lancio al consiglio e a me stessa, dimenticare i dissapori del passato è l’unico modo per portare rispetto ai cittadini”. Subito dopo la neo sindaca ha presentato la squadra dei suoi assessori e le mansioni loro assegnate.