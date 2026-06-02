Valguarnera, Draià nega di essere l’ombra di Cutrona: “Carmen sindaco in piena autonomia”

Una Piazza della Repubblica calorosa e festante ha accolto Carmen Cutrona nel suo primo comizio di ringraziamento da sindaca di Valguarnera. Tra due ali di folla e le note di due bande musicali che intonavano inni alla gioia unitamente all’Inno di Mameli, la comunità ha omaggiato la nuova prima cittadina e la coalizione uscita vincente dalle urne domenica scorsa, in un’atmosfera carica di emozione e allegria.

L’emozione della neo sindaca

“È un sogno per me! – ha dichiarato visibilmente commossa Cutrona – Fino a pochi mesi fa non avrei mai immaginato di diventare la sindaca di Valguarnera. Devo ancora metabolizzare, ma vedo che oggi è tutto vero. Ringrazio di cuore i cittadini per questa opportunità; farò del mio meglio, come ho sempre fatto nel mio lavoro, per non deludere le aspettative e ce la metterò tutta”.

Il successo non era affatto scontato dopo una campagna elettorale intensa. A fare la differenza sono stati indubbiamente i modi gentili e il garbo con cui Cutrona si è presentata agli elettori. Un ruolo cruciale è stato giocato anche dall’ex sindaca Francesca Draià, vero e proprio traino della coalizione, capace di raccogliere da sola quasi il 50% delle preferenze dell’intera lista: una vittoria che porta innegabilmente la sua firma.

L’appello all’unità

Dal palco hanno preso la parola tutti i consiglieri eletti e gli assessori. Il filo conduttore dei loro interventi è stato uno solo: unità. Un appello lanciato sia alle istituzioni che alla cittadinanza, dopo una campagna elettorale accesa che ha visto contrapposizioni profonde, capaci di dividere persino famiglie e amici.

L’auspicio condiviso è che maggioranza e opposizione possano convergere sulle scelte cruciali per il paese, con la nuova sindaca a fare da garante per tutti.

Il passaggio di testimone con Francesca Draià

Il momento più atteso della serata è stato il passaggio di testimone ufficiale tra la Draià e la Cutrona. Di fronte alle prime voci critiche, secondo cui la nuova sindaca avrebbe finito per fare da “controfigura” a chi l’ha preceduta, l’ex sindaca ha voluto fare chiarezza con fermezza:

“Carmen sarà la sindaca della città e avrà in mano il timone e piena autonomia. Io sarò al suo fianco, ma le darò consigli solo se me lo chiederà. Non intendo in alcun modo interferire con le sue decisioni”.

“Se dovessero sorgere equivoci o tensioni, sono pronta a farmi da parte. Le mie soddisfazioni amministrative le ho già avute in questi 11 anni”, ha aggiunto.

Draià ha poi espresso grande orgoglio per i giovani consiglieri eletti, sottolineando l’importanza di investire sulle nuove generazioni per il futuro di Valguarnera.

“Voglio essere la sindaca di tutti”

In chiusura, Carmen Cutrona ha raccolto l’invito all’unità dei suoi predecessori, promettendo il massimo impegno per superare le divisioni, almeno sui grandi temi di interesse pubblico.

“Voglio essere la sindaca di tutti e riappacificare la città – ha concluso –. Spero in un Consiglio Comunale in cui si possa discutere con serenità. La mia porta sarà sempre aperta a tutti i cittadini, nessuno escluso. Chiedo solo di essere giudicata per quello che farò, senza pregiudizi. Con l’aiuto di tutti, spero di essere all’altezza di questo compito”.