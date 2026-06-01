Valguarnera, il sindaco Cutrona assegna le deleghe ai 5 assessori

Il sindaco di Valguarnera Caropepe, Carmelina Cutrona, ha firmato oggi il Decreto con cui ha formalizzato l’assegnazione delle deleghe ai cinque assessori della giunta comunale, a pochi giorni dalla proclamazione avvenuta il 27 maggio scorso a seguito delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026.

Le deleghe

La vice sindaco, Francesca Draià, si occuperà di Agricoltura e Attività Produttive con promozione dei prodotti locali, Protezione Civile, Bilancio e Programmazione, Rifiuti, Verde Pubblico e Idrico, Sport e gestione impianti sportivi, Istruzione, Trasporto e Servizi Scolastici ed educativi.

Ad Antonino Giuliano vanno Commercio, Mercati e Fiere, Manutenzione Strade Urbane ed Extra Urbane, Cantieri di Servizio, Mezzi e Autoparco, Politiche Ambientali ed Energetiche, Cooperazione e Gemellaggio.

L’avvocato Concetta Maria Rosa Bonanno gestirà Immobili Comunali e Case Popolari, Politiche Sociali, Contenzioso, Legalità e Pari Opportunità e Personale.

Alla professoressa Giuseppina Tranchina sono affidate Orientamento e Contrasto alla Dispersione Scolastica, Trasparenza Amministrativa, Rapporti con il Consiglio Comunale, Patrimonio Culturale e Promozione della Cultura, Biblioteca, Randagismo e Tutela degli Animali.

Vincenzo Incardona, infine, si occuperà di Politiche Giovanili, Servizio Civile, Rapporti con le Associazioni, Arredo Urbano e Servizi Cimiteriali.

Il sindaco Cutrona mantiene in capo a sé le deleghe su Urbanistica, Lavori Pubblici, Viabilità e Ordine Pubblico, Sicurezza dei Cittadini, Strategia delle Aree Interne, Sanità e Igiene Pubblica, Turismo e Spettacolo.

La prima giunta

Nella mattinata odierna si è tenuta la prima riunione di giunta. “L’azione amministrativa deve partire dal programma di mandato presentato ai cittadini e da loro sostenuto”, ha dichiarato il sindaco, sottolineando come la distribuzione delle deleghe sia stata “condivisa con l’intero gruppo” nell’ottica di “favorire un clima di collaborazione, confronto e responsabilità”. Cutrona ha inoltre espresso fiducia nella squadra: “Sono certa che ciascun assessore saprà svolgere al meglio il proprio incarico, operando nell’interesse della comunità”.