Auto finisce in una scarpata: conducente recuperato dopo le ricerche nelle campagne

Momenti di apprensione nel pomeriggio in contrada Torre, alla periferia di Enna, dove una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale è intervenuta a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto una sola autovettura.

L’uscita di strada

Per cause ancora in corso di accertamento, il veicolo è uscito dalla carreggiata terminando la sua corsa in una scarpata adiacente alla sede stradale. All’arrivo dei soccorritori, l’unico occupante dell’auto non si trovava sul posto, facendo scattare immediatamente le ricerche nell’area circostante. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si sarebbe allontanato dopo l’incidente, probabilmente in stato di shock.

Decisivo l’intervento dell’unità cinofila

Per accelerare le operazioni di ricerca, i vigili del fuoco hanno richiesto il supporto del nucleo cinofilo. Il conducente è stato individuato poco dopo nelle campagne vicine grazie all’attività del cane da ricerca impiegato nelle operazioni.

Una volta raggiunto e recuperato dai soccorritori, l’uomo è stato affidato al personale sanitario del 118 per gli accertamenti e le cure del caso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli altri enti preposti per gli adempimenti di competenza e la ricostruzione della dinamica dell’incidente