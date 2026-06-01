Incidente stradale in viale Diaz: uomo cade dallo scooter e si ferisce, trasferito in ospedale

Momenti di paura stamane in viale Diaz ad Enna, a pochi passi dalla Madonnina, per un incidente stradale autonomo che ha coinvolto un uomo in sella ad uno scooter. Secondo una prima ricostruzione di alcuni testimoni, l’uomo avrebbe perso il controllo del ciclomotore per evitare l’impatto con un pedone. Una sterzata brusca che gli avrebbe impedito di uscire indenne da questa situazione.

Le indagini ed i soccorsi

Non è del tutto chiara la dinamica, né è possibile al momento accertare le responsabilità delle parti coinvolte in questo incidente, lo stabiliranno le forze dell’ordine. Fatto sta che l’uomo ha sbattuto con violenza sull’asfalto: alcuni passanti, dopo avergli prestato le prime cure, hanno chiesto l’intervento del 118: il personale sanitario ha stabilizzato la vittima che è stata caricata sul mezzo di soccorso per essere trasferita al Pronto soccorso dell’ospedale.