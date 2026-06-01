Elezioni Enna, Gd: “I giovani protagonisti del cambiamento nei Comuni”

Le recenti elezioni amministrative nella provincia di Enna rappresentano un passaggio politico significativo e confermano il ruolo crescente delle nuove generazioni nei processi democratici locali. È la lettura offerta dalla federazione provinciale dei Giovani Democratici, che in una nota commenta l’esito del voto e il contributo fornito dai giovani militanti e candidati nelle diverse realtà coinvolte dalla tornata elettorale.

Gli auguri ai nuovi sindaci

Il segretario provinciale Carmelo Barbera e il presidente provinciale Matteo Russo hanno rivolto un messaggio di auguri al neo sindaco di Enna, il senatore Mirello Crisafulli, e al nuovo primo cittadino di Pietraperzia, Calogero Di Gloria, esprimendo fiducia nella loro capacità di guidare le rispettive comunità con attenzione alle esigenze del territorio e delle nuove generazioni.

Un ringraziamento è stato inoltre indirizzato ai candidati Filippo Grassia ad Agira, Angelo Bruno a Valguarnera e Francesco Spedale a Nicosia, il cui impegno, secondo i Giovani Democratici, contribuirà a consolidare nel tempo il lavoro politico svolto durante la campagna elettorale.

“Giovani protagonisti e non semplici comparse”

Nel documento, la federazione provinciale sottolinea il ruolo svolto dai giovani nelle liste e nelle attività di mobilitazione sul territorio, rivendicando un contributo che definisce “sostanziale” ai risultati ottenuti. Secondo Barbera e Russo, l’esperienza amministrativa e politica maturata dai giovani democratici dimostra come le nuove generazioni possano già oggi assumere responsabilità e partecipare attivamente alla costruzione della classe dirigente locale.

La nota si conclude con un richiamo all’impegno futuro nei consigli comunali e nelle sezioni territoriali, con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo della provincia e contrastare il fenomeno dello spopolamento giovanile che da anni interessa le aree interne dell’Ennese.