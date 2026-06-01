A Leonforte il racconto della vita di don Turiddu u gazzusaru tra memoria e riscatto

Sarà presentato oggi alle 18, al Circolo di Compagnia di Leonforte, il volume “L’incredibile storia di don Turiddu u gazzusaru – Il maestro Nuccio Daidone racconta la straordinaria vita di suo padre”, scritto da Salvatore Farina e pubblicato da Lussografica. L’incontro coincide con la ricorrenza di Sant’Annibale Maria di Francia, figura che occupa un ruolo centrale nella vicenda narrata.

Una storia tra tragedia e rinascita

Il libro ripercorre la vita di Salvatore Daidone, conosciuto come Turiddu, rimasto orfano nella Messina colpita dal terremoto del 1908. Attraverso un racconto che attraversa povertà, emigrazione e le difficoltà vissute durante gli anni della guerra in Libia, emerge il percorso di un uomo che riuscì a costruire il proprio futuro grazie al lavoro, alla fede e alla determinazione, trovando infine a Catenanuova la propria realizzazione personale e professionale.

L’incontro con autore e protagonista del racconto

L’iniziativa sarà aperta dai saluti del presidente del Circolo di Compagnia, Paolo Mineo. A presentare il volume sarà Paola Rubino, promotrice dell’evento. Prevista la partecipazione del maestro Nuccio Daidone, che ha affidato all’autore i ricordi della storia familiare, e dello stesso Salvatore Farina. Il volume si propone come una testimonianza di memoria collettiva, capace di raccontare, attraverso una vicenda individuale, le esperienze di un’intera generazione di siciliani del Novecento.