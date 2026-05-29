Leonforte: ricomincia la Coppa dei Leoni, il torneo di calcio a 7 ispirato alla Kings League

LEONFORTE – Al Nuovo Campo Comunale, dal 12 al 28 Giugno, ricomincia la Coppa dei Leoni. Si tratta di un torneo di calcio a 7 atipico, con regole speciali e ispirate a quelle del format della Kings League, dove a iniziare la partita sono solo due giocatori per parte – un giocatore di movimento e il portiere – a cui se ne aggiunge uno ogni minuto che passa, fino ad arrivare a sette complessivi. Inoltre ogni squadra ha un presidente, che ha il diritto di tirare un rigore in qualsiasi momento della partita, e una carta ammucciata, un “potere” speciale che può essere utilizzato nel corso del secondo tempo – come espellere temporaneamente il calciatore dell’altra squadra, raddoppiare l’eventuale gol di uno dei giocatori, calciare un rigore e così via…





L’iniziativa ha preso vita l’anno scorso, grazie a un gruppo spontaneo di ragazzi giovanissimi (Davide Maurizi, Francesca Vicario, Francesco Mangione, Fausto Signorelli, Marco Maurizi, Emanuele Catalfo, Maria Chiara Billotta, Mattia Catalfo e Damiano Mendolia) che oggi si è riunito in un’associazione chiamata “Ciuciuliu APS”.

La prima edizione è stata un successo: per due settimane gli spalti del Comunale sono stati un crocevia di ragazzi di tutte le età, e il campo ha generato una narrazione che si è diffusa nelle vie del paese, grazie soprattutto a una comunicazione social che prevedeva i video dei gol, dirette live e grafiche con i risultati e le “probabili formazioni”. Una viralità determinata anche dalle squadre stesse, che hanno partecipato a questo spazio comunicativo creando meme per sbeffeggiare gli avversari e post grafici per celebrare le loro vittorie.





Dopo la prima edizione, sono state organizzate sempre nel 2025 due versioni light del torneo, entrambe a Leonforte: il 12hr presso il campo Ambiente Sport insieme all’“A.S.D. Città di Leonforte” (un torneo che inizia e finisce nello stesso giorno), e la Coppa dei Leoni – Christmas Edition, un torneo indoor svoltasi presso il Palazzetto dello Sport organizzato insieme all’”ASD Virtus”.





Il 12 Giugno alle ore 20:00 inizierà la prima partita della seconda edizione del torneo, ancora al Nuovo Campo Comunale di Leonforte, concesso di nuovo dall’amministrazione insieme al patrocinio dell’evento.





«L’associazione “Ciuciuliu” è un’iniziativa che nasce dal basso, per il basso» dichiara Davide Maurizi, presidente dell’associazione «crediamo che la rigenerazione di una città marginale come Leonforte possa passare anche attraverso un torneo sportivo: l’anno scorso la Coppa dei Leoni è riuscita a riempire gli spalti di uno stadio molto lontano dai fasti di un tempo, e lo ha fatto soprattutto attirando quasi esclusivamente giovani. È la dimostrazione che per stimolare la partecipazione dei giovani alla vita sociale del paese, bisogna saper parlare il loro linguaggio. Ringraziamo gli sponsor Rindone & Associati, Emmelle Impianti, Rosanna Vicari Fisioterapista, Clinica Dentale Fratantonio, Autolinee Cipolla, MUD Bistrot, PippoMotors e Panineria Pitittu per aver sponsorizzato l’evento e il comune di Leonforte per averci concesso gratuitamente il Nuovo Campo Comunale e il patrocinio».

Luogo: Nuovo Campo Comunale, C.da Mongiafora, LEONFORTE, ENNA, SICILIA