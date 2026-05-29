Rta compie 20 anni, lunga festa alla Fiera del Mediterraneo

L’emittente palermitana Rta compie 20 anni e sabato 30 maggio festeggerà, insieme agli attuali e agli storici speaker, con una lunga maratona radiofonica a partire dalle 16. Sul palco centrale della Fiera Campionaria si alterneranno in diretta programmi realizzati per l’occasione. Saranno presenti molti conduttori storici come Daniele Curaci di Beat Street che ha lanciato personaggi come Davide Shorty; Giuseppe Rizzuto alias Pepis del famoso programma irriverente Ikiwa e ancora altri format e speaker che dalla prima versione di Radio Azzurra sono passati a Radio Tivù Azzurra, fino all’attuale Rta, progetto radiotelevisivo che da qualche mese è sbarcato anche in Lombardia, nella cittadina per eccellenza delle emittenti, ovvero Cologno Monzese. Rta fu fondata nel 2006 e nel 2014 fu la prima emittente siciliana in radiovisione, rivoluzionando il panorama mediatico regionale, integrando le telecamere in studio nella trasmissione di programmi radiofonici. Sono cambiate tante cose negli anni ma a coordinare tutto c’è ancora Sasà Taibi, editore del progetto sin dal primo giorno, che nei vari anni è stato affiancato da vari collaboratori, come Emmanuel La Manna, Marcello Pisciotta e coordinatori come Fabio Di Franco e Francesco Meli. Durante il pomeriggio verranno omaggiate varie maglie con logo e data dell’anniversario per i primi 20 anni di Rta.

Per l’occasione a far festa con la radio, partner della Fiera Campionaria, ci sarà lo staff de “I 40 che ballano 90” che a partire dalle 22 daranno vita ad un grande show.





Luogo: Fiera del Mediterraneo, via Sadat, 3, PALERMO, PALERMO, SICILIA