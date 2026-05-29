Il raduno nazionale dei Fanti a Palermo, presentato il programma delle quattro giornate

Quattro giornate intense ricche di attività. E’ stato presentato stamattina in conferenza stampa a Palazzo Palagonia il calendario degli eventi del 37° Raduno nazionale dei Fanti d’Italia, che si svolgerà fino a domenica. La manifestazione torna a Palermo dopo 66 anni ed è organizzata dall’associazione nazionale del Fante, in collaborazione con le istituzioni civili e militari del territorio.

“Sessantasei anni di storia – ha commentato Gianni Stucchi, presidente nazionale di Assofante -. Attraverso il lavoro di tutta la squadra dei fanti siciliani, saranno quattro giornate intense. Nell’80° anniversario della Costituzione e della Repubblica lanciamo un messaggio di unità, condivisione e libertà, soprattutto in questa terra che è stata martoriata nei millenni. L’arma di fanteria è l’esercito del popolo, sono cittadini che nel momento di tensione servono lo Stato, che vengono chiamati quando è necessario”.

In rappresentanza del Comune era presente l’assessore Fabrizio Ferrandelli: “E’ importante per la nostra città ospitare quest’iniziativa dopo 66 anni – ha detto l’assessore -. E’ motivo di orgoglio. Non sarà solo un momento di memoria ma un modo per avvicinare le nuove generazioni ai valori repubblicani”.

Intervista video a Gianni Stucchi, presidente nazionale di Assofante









Luogo: Palazzo Palagonia, via del 4 aprile, 4, PALERMO, PALERMO, SICILIA