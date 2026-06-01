Kiwanis: riconoscimento al Club di Enna per il sostegno al service “Una Culla, Una Speranza”

Riconoscimento nazionale per il Kiwanis Club di Enna alla 59ª Convention KI-E e 47ª Convention KI-DISM, svoltasi a Catania dal 28 al 30 maggio. Il sodalizio ennese, presieduto da Mariapia Pavone, ha ricevuto un attestato come “Grandi Donatori” nell’ambito del service distrettuale “Una Culla, Una Speranza” per l’anno sociale 2025-2026.

Il riconoscimento

L’attestato premia il contributo fornito dal Club a sostegno dell’iniziativa solidale rivolta ai bambini e alle famiglie in condizioni di maggiore fragilità sociale ed economica. Un riconoscimento che valorizza l’impegno collettivo dei soci e la partecipazione alle attività promosse dal Kiwanis a livello distrettuale.

«Questo attestato appartiene all’intero Club», ha dichiarato la presidente Mariapia Pavone, ringraziando i soci per il contributo offerto al raggiungimento del risultato. La partecipazione alla Convention di Catania ha inoltre rappresentato un momento di confronto e condivisione delle esperienze maturate nei diversi territori, confermando il ruolo attivo del Kiwanis Club di Enna all’interno della comunità kiwaniana e il suo impegno nelle iniziative di servizio e solidarietà.