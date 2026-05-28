Valguarnera, si è insediata la giunta della neo sindaca Cutrona

Si è insediata ieri pomeriggio in un salone del Palazzo comunale di Valguarnera la nuova Giunta targata Carmen Cutrona. La neo sindaca ed i 5 assessori designati hanno prestato giuramento nelle mani della segretaria comunale dottoressa Pecoraro. Ai tre assessori già designati prima del voto, Francesca Draià, Antonino Giuliano e Maria Rosa Bonanno si sono aggiunti Giuseppina Tranchina e Vincenzo Incardona che completano così il quadro assessoriale.

Da questa mattina la Giunta è al lavoro. Molta emozione e non poteva essere diversamente per i neo assessori che si affacciano per la prima volta alla ribalta politica ed amministrativa. Veterana invece, nell’agone politico, l’ex sindaca Francesca Draià che con molta probabilità assumerà l’incarico di vicesindaco. Nei prossimi giorni riceveranno le deleghe assessoriali dalle mani del nuovo inquilino di palazzo di città.

Cutrona: “Sento la responsabilità”

“Assumo ufficialmente con orgoglio e senso di responsabilità l’incarico di Sindaca del nostro Paese” sono state le prime parole della neo sindaca.

“Ringrazio chi mi ha dato fiducia e rispetto anche chi ha scelto diversamente, da oggi rappresento tutta la comunità senza distinzioni alcune. Nel pomeriggio abbiamo provveduto a costituire la giunta in modo da essere subito operativi e nei prossimi giorni seguirà l’affidamento delle deleghe a ciascuno di loro. Le porte del Comune saranno aperte a tutti”.

La ex prima cittadina: “Per me pagina nuova”

“Per me si apre una nuova pagina – ha dichiarato l’ex sindaca Draià – quella di assessora. Dopo 11 anni mi sembra un po’ strano, ma quello che mi sento di dire è che il mio impegno nei confronti della cittadinanza sarà sempre lo stesso. Farò parte questa volta di un vagone a guida Cutrona che spero vivamente continuerà a correre come prima o meglio di prima. Valguarnera deve essere sempre centrale nel panorama politico provinciale.”

Le dichiarazioni dei nuovi assessori

L’avvocato Maria Rosa Bonanno: “Ringrazio il sindaco per la fiducia concessami. E’ un ruolo impegnativo quello che andrò ad assolvere e spero di farlo con dedizione, impegno ed etica che il ruolo comporta. Ascolteremo tutti con l’auspicio di dare risposte concrete alla cittadinanza.”

L’insegnante Tranchina: “Ringrazio tutti indistintamente, sia la sindaca che Francesca Draià per l’impegno profuso in questi 11 anni di sindacatura. Ce la metterò tutta per essere all’altezza del compito assegnatomi.”

Fiducia e responsabilità per il nuovo esecutivo

Antonino Giuliano: “Preme anche a me fare dei ringraziamenti per la fiducia concessami. Spero di non deludere ed essere all’altezza del compito.”

Il giovane Vincenzo Incardona: “Sinceramente non me lo aspettavo questo incarico, che mi riempie di gioia ed orgoglio ma soprattutto di tanta responsabilità. Sono veramente felice, farò del mio meglio cercando di collaborare con tutti ed in primis con i consiglieri comunali di maggioranza ed opposizione. Da parte mia garantirò presenza, ascolto e anche critiche costruttive”.