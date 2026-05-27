Valguarnera, Draià ringrazia i suoi “Mille” e sprona Cutrona: “Certa che lavorerà bene”

Un risultato personale che segna la recente tornata elettorale a Valguarnera. Francesca Draià conquista 1.050 preferenze, pari a circa un quinto dei votanti complessivi, confermandosi la candidata più votata e uno dei volti centrali della vittoria della neo sindaca Carmen Cutrona.

Determinante, secondo gli osservatori politici locali, anche il risultato ottenuto da Samuel Scozzarella, con 529 voti, che insieme al consenso raccolto dall’ex sindaca avrebbe contribuito all’effetto trascinamento della coalizione vincente.

Il ringraziamento agli elettori

Adesso consigliera comunale, Draià ringrazia la cittadinanza per il consenso ricevuto. “I cittadini – afferma – hanno scelto di dare fiducia a una linea politico-programmatica chiara, che oggi vede alla guida della nostra comunità un’altra donna. Sono certa che Carmen saprà lavorare bene, in sinergia e continuità con tutto il gruppo amministrativo”.

“Continuerò a lavorare al progetto di rinnovamento della classe politica del territorio, mettendo a disposizione dei giovani tutta l’esperienza maturata in questi anni. Credo fortemente nella necessità di formare una nuova classe dirigente capace, concreta e vicina ai bisogni reali della comunità”.

Il peso delle preferenze

L’ex sindaca definisce “inaspettato” il risultato ottenuto alle urne. “Non avrei mai immaginato – continua – un sostegno così ampio: 1050 preferenze personali rappresentano un risultato importante, a cui si aggiungono i 311 voti ottenuti dalla candidata Simona Balsamo. Un consenso che mi rende orgogliosa e che considero una grande responsabilità”.

Dopo una campagna elettorale intensa, Draià guarda già alla nuova fase amministrativa. “La macchina amministrativa deve adesso camminare spedita. La nostra comunità lo merita. Lo meritano i giovani, le famiglie, gli artigiani, gli agricoltori e tutti i cittadini che chiedono risposte concrete”.

Il riferimento alla Lega

Nel suo intervento, la consigliera comunale richiama anche il sostegno politico ricevuto dalla Lega, partito di cui è commissaria provinciale. “Alla gente interessa il lavoro svolto per il territorio, non le appartenenze politiche, soprattutto quando alle spalle c’è un partito che sostiene concretamente gli amministratori locali, come è stato nel nostro caso”.

“A tal proposito – conclude – desidero ringraziare l’assessore regionale e vicepresidente della Regione Siciliana Luca Sammartino e il commissario regionale della Lega Nino Germanà, per il supporto dimostrato negli anni di attività amministrativa. Sono certa che continueremo a lavorare insieme per tutti i territori della provincia”.

L’appello al nuovo Consiglio comunale

Infine l’augurio rivolto ai consiglieri eletti e non eletti di tutte le liste. “Mi auguro che questo nuovo Consiglio comunale possa lavorare con spirito costruttivo, mettendo da parte divisioni e ostacoli, per contribuire concretamente alla crescita e allo sviluppo della nostra comunità”.

Un ultimo ringraziamento Draià lo dedica alla famiglia e agli amici più vicini: “A mio marito, ai miei figli e a tutti coloro che, dopo undici anni, continuano a credere in me e nel mio impegno”.