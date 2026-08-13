Cassandra” chiude il cartellone di Morgantina off

Una Cassandra inusuale, quello di cui è autrice ed interprete l’attrice ennese Lorenza Denaro, anche per l’utilizzo della lingua siciliana, chiude la fortunata scommessa fatta dall’associazione culturale “l’imbuto” per riportare a casa le commedie fliaciche nei luoghi in cui sono nate con la rassegna “Morgantina Off”, creando un nuovo circuito culturale di valorizzazione e fruizione dei beni culturali. Una rete virtuosa nata con il patrocinio del Parco Archeologico Villa Romana del Casale e del Comune di Aidone, per una selezione teatrale importante proposta con i quattro appuntamenti inseriti in rassegna dal responsabile artistico Paolo Patrinicola.





“ Parte integrante della mostra missione culturale- dice Patrizia Fazzi- è quella di valorizzare il talento del nostro territorio, dando ampio spazio alla sua piena espressione. Per questo ospitare questo spettacolo di e con Lorenza Denaro diventa per noi momento importante ed occasione da non perdere”.

“Questa Cassandra- ha sottolineato Lorenza Denaro parlando del monologo- è prima di tutto un’incompresa ed è la dimostrazione, a distanza di tanti secoli, che avere ragione non serve a nulla e non cambia la sorte”.





Il monologo sulla principessa troiana capace di predire il futuro ma destinata a restare inascoltata è prodotto da Buongiorno Sicilia nell’ambito del progetto Alkantia e sostenuto dalla Regione Siciliana, utilizza la lingua siciliana dell’alto Ennese, dalla particolare sonorità, quasi straniera, arcaica, ben collegandosi con il mito della sacerdotessa mai creduta. La storia narrata nel testo della Denaro comincia dalla caduta di Troia “e ripercorre idealmente la traversata che Cassandra compie nel mar Egeo, ormai schiava, bottino di guerra di Agamennone, andando verso la morte per mano di Clitennestra”.Una narrazione estremamente intensa e coinvolgente quella che sarà proposta a Morgantina, mercoledì 19 agosto.

Lo spettacolo ha come assistente alla regia Agnese Failla, Giuseppe Adorno, autore di scene e costumi. Le musiche sono firmate da Andrea Balsamo mentre Federico D’Agosta, cura l’assistenza tecnica.