Enna Calcio, una cordata si è fatta avanti per rilevare la società: “Ma non ci è arrivata risposta”

C’è una pec arrivata allo studio legale a cui la società gialloverde si è rivolta per trattare la vendita dell’Enna. Lo afferma a ViviEnna un intermediario in rappresentanza di una cordata di imprenditori intenzionata a rilevare il club e riprendere da dove il presidente dell’Enna calcio, Luigi Stompo, ed il direttore generale, Fabio Montesano: dalla serie D.

Nessuna risposta

Lo stesso intermediario svela, però, che allo stato a quella Pec non vi sarebbe stata alcuna risposta né da parte dello studio legale né da parte della stessa società, “quando non manca molto per l’iscrizione al campionato “ assicura la fonte a ViviEnna.

La scadenza

Entro il 10 luglio bisogna consegnare tutta la documentazione per avere il via libera dalla Lnd. E poi, cosa non da poco, bisogna allestire il gruppo dirigente che, a sua volta, avrà il compito di allestire la rosa e scegliere contestualmente l’allenatore.

La cordata di imprenditori

Sull’identità di questi imprenditori, l’intermediario preferisce non aggiungere nulla, di certo c’è, sempre secondo la fonte, di “voler portare avanti un progetto con persone ennesi”. Da parte sua, il presidente dell’Enna calcio, Luigi Stompo, una decina di giorni fa, lanciò l’allarme sulla mancanza di offerte ricevute per il passaggio di consegne. Adesso, qualcosa sembra muoversi, “ma farebbero bene a rispondere alla Pec” chiosa la fonte.