Enna Calcio: Luigi Stompo e Fabio Montesano lasciano la società dopo un decennio storico

Dopo dieci anni di presidenza e direzione generale, Luigi Stompo e Fabio Montesano lasciano la guida dell’Enna Calcio, al culmine di una lunga cavalcata che ha portato il club dalla Prima Categoria alla Serie D, categoria mantenuta per due stagioni consecutive. “Ho deciso con assoluta serenità – ha detto il presidente Luigi Stompo -: dopo 10 anni è arrivato il momento di dedicarmi un po’ di più al mio lavoro e ad altre esperienze. Sono veramente orgoglioso di quello che siamo riusciti a fare. Ci sono tantissimi ricordi straordinari, come la promozione in Serie D conquistata a Brolo, che mancava da oltre 33 anni, e la successiva festa nello stadio gremito. Ogni scelta, anche la più difficile o impopolare, è stata fatta per il bene esclusivo dell’Enna Calcio. Lo abbiamo dimostrato, per esempio, rifiutando offerte importanti per i nostri calciatori a dicembre, perché per noi raggiungere l’obiettivo della salvezza era ancora più importante del fattore economico.” Il Direttore Generale Fabio Montesano ha sottolineato il ruolo dell’Enna Calcio come un vero e proprio “collante sociale”. “Abbiamo cominciato insieme, finiamo insieme. In questi anni abbiamo portato tantissime famiglie, bambini e giovani allo stadio, coinvolgendo la città in ogni strato. La nostra è stata un’esperienza improntata ai valori del lavoro e del sacrificio, come dimostra anche il giro d’onore con il Porter nel giorno della festa per il ritorno in D dopo 33 anni. Oggi lasciamo una società solida, un settore giovanile florido e un’impiantistica sportiva migliorata. Adesso, i concittadini devono ritornare ad avere maggiore consapevolezza e rispetto di quello che abbiamo, perché mantenere la Serie D per il secondo anno di fila, per le nostre condizioni, è una cosa quasi miracolosa. Adesso è arrivato il momento della riconoscenza e del rispetto.”