Laurea ad honorem ad Enna per Pietrangelo Buttafuoco

Con l’approvazione del Ministro dell’Università Bernini, l’Università Kore di Enna ha conferito la laurea honoris causa in Economia e direzione delle Imprese a Pietrangelo Buttafuoco “per la lungimiranza dimostrata nell’interpretare il ruolo di manager pubblico non come mero custode dell’esistente, ma come architetto di nuove prospettive di sviluppo, valorizzando il capitale umano e posizionando gli enti di sua competenza al centro delle dinamiche culturali ed economiche globali“.

Il giornalista originario di Agira

Il noto giornalista Pietrangelo Buttafuoco, originario di Agira e nipote del conterraneo Nino Buttafuoco, storico parlamentare del Movimento Sociale Italiano, sta facendo parlare di sé nella qualità di Presidente della Biennale di Venezia, reo di avere dato il via libera alla presenza del padiglione russo alla 61ª Esposizione Internazionale d’Arte. Per Buttafuoco, “l’arte ha una potenza ancora maggiore di ogni prepotenza e sbarrare la strada alla cultura di un Paese, quale che sia il suo governo, è un gesto di inciviltà”.

Non ci si poteva aspettare altro da un libero pensatore come Buttafuoco che, certamente italiano ed europeo, è soprattutto siciliano e non perde occasione per raccontare il suo villaggio. Quella Sicilia musicale in cui il Mister Tamburino di Franco Battiato ci consegna le chiavi per aprire lo scrigno gattopardiano di Tomasi di Lampedusa. Quella Sicilia dove le pietre sudano grazie al tepore dell’Etna e dove la poetica dei suoi contrasti e dei suoi mari ha consentito a tutte le civiltà del mondo di darsi appuntamento al centro del Mediterraneo, luogo in cui la storia si sposa con il futuro, “Stupor Mundi”.

E’ qui che emerge la filigrana identitaria ed universale di Buttafuoco che, al pari di Federico II di Svevia (“il battesimato sultano”), non può definirsi una saraceno nel senso della sua conversione all’Islam ma un intellettuale cristiano estremamente tollerante e affascinato anche dalla cultura araba. Questo suo modo di concepire il suo poliedrico “senso di appartenenza”, sottolinea come la cultura, l’arte e la letteratura raggiungono la massima profondità e universalità non descrivendo grandi eventi astratti, ma focalizzandosi sulle storie, sulle consuetudini e sulle dinamiche umane intime di un villaggio multiculturale.

Il contesto e la scelta dell’UniKore

In tale contesto, caratterizzato dalla ricca eredità mitologica siciliana che ha ispirato anche la nascita dell’Università Kore di Enna, il conferimento della laurea honoris causa a Buttafuoco vuole rappresentare la metafora contemporanea di una civiltà capace di riacquistare la sua identità originale per proiettarsi nel futuro con la consapevolezza e la determinazione di chi ha la fortuna di vivere in un tripudio primaverile di suoni, colori e profumi unico al mondo.