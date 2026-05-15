Valguarnera nasce il Comitato Costituente di Futuro Nazionale del generale Vannacci coordinatore giovane Angelo Ferraro

A Valguarnera nasce il Comitato Costituente di Futuro Nazionale del Generale Vannacci: coordinatore locale il giovane Angelo Ferraro

VALGUARNERA CAROPEPE – Continua a crescere il progetto politico di “Futuro Nazionale”, il movimento ispirato alle idee del Generale Roberto Vannacci, che punta a radicarsi sempre più nei territori italiani attraverso la nascita di nuovi comitati locali.

Anche a Valguarnera Caropepe prende ufficialmente vita il Comitato Costituente di Futuro Nazionale 756, con l’obiettivo di creare uno spazio di confronto politico e partecipazione attiva per cittadini, giovani e simpatizzanti del movimento.

A guidare il nuovo gruppo locale sarà Angelo Ferraro, giovane coordinatore che ha deciso di portare avanti i valori e le proposte del progetto politico legato al Generale Vannacci. Un percorso politico che, secondo quanto trapela dall’ambiente del movimento, starebbe già ottenendo attenzione e fiducia da parte di esponenti politici e vertici territoriali che credono nel progetto promosso dal giovane coordinatore.

Ferraro proviene da una famiglia profondamente legata ai valori della destra tradizionale e al senso dello Stato. Dalle figure dei nonni fino al padre, Sovrintendente Capo della Polizia di Stato, passando per uno zio Corazziere, la famiglia Ferraro vanta una lunga tradizione di uomini in divisa e di servizio alle istituzioni. Un legame che, secondo il coordinatore, rappresenta un punto fondamentale della sua formazione personale e politica.

“Crediamo in una politica vicina alla gente, fatta di ascolto, presenza sul territorio e difesa dei valori identitari e nazionali” – spiegano dal comitato – “con entusiasmo e spirito costruttivo vogliamo dare voce ai cittadini di Valguarnera Caropepe”.

Ferraro punta a costruire una presenza concreta e costante sul territorio attraverso una serie di iniziative pubbliche che partiranno nelle prossime settimane. Sono infatti previsti gazebo informativi, campagne di tesseramento, raccolte firme e incontri con cittadini e simpatizzanti per discutere delle principali proposte politiche del movimento.

Tra i temi al centro dell’azione del comitato vi saranno il decreto “Tolleranza Zero”, il rafforzamento della sicurezza nei territori e le misure a sostegno delle forze dell’ordine, considerate fondamentali per garantire maggiore controllo, legalità e tutela dei cittadini.

Il coordinatore Angelo Ferraro ha inoltre sottolineato l’importanza della partecipazione giovanile in politica: “I giovani devono tornare protagonisti del futuro del Paese, con idee, coraggio e senso di appartenenza. Questo comitato nasce proprio con la volontà di costruire qualcosa di concreto per il territorio”.

Nei prossimi giorni verranno annunciati ulteriori appuntamenti e attività del nuovo Comitato Costituente Futuro Nazionale 756 di Valguarnera Caropepe.