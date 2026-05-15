Incontri tra l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS di Enna ed i candidati a Sindaco.
Comunicati Stampa - 15/05/2026
In occasione delle prossime elezioni amministrative la sezione dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS di Enna, incontra i 3 candidati a Sindaco, presso i locali sezionali, per rappresentare alcune esigenze della categoria.
In particolare, tra i molteplici problemi correlati al Rapporto Istituzionale tra la stessa e la locale Amministrazione Comunale, rappresenterà alcune esigenze riguardanti l’assistenza ai ciechi ed ipovedenti del territorio comunale, al fine di incrementare la gamma dei servizi rivolta ai propri assistiti poiché, spesso, la sezione U.I.C.I. di Enna, si sostituisce all’Ente locale, offrendo ai disabili visivi servizi di accompagnamento , attività ricreative, supporto nelle attività educativo-didattiche ed altri interventi volti a superare il dramma della cecità o ipovisione, che spesso si rivela concausa per l’isolamento sociale, depressione e sofferenze varie. Gli Incontri con i Candidati Sindaci si svolgeranno: sabato 16 maggio con il candidato Dott. Ezio De Rose, lunedì 18 maggio con l’On. Vladimiro Crisafulli, entrambe le riunioni inizieranno alle ore 11:00.
Per il terzo candidato a Sindaco, Dott. Filippo Fiammetta, la data è da definire.