VizziniLAB – Giovani per il territorio: l’8 maggio il convegno iniziale nella Sala Consiliare del Comune di Vizzini

Si terrà venerdì 8 maggio 2026, alle ore 17:00, nell’Aula Consiliare del Comune di Vizzini, il convegno iniziale del progetto “VizziniLAB – Giovani per il territorio”, iniziativa dedicata alla partecipazione giovanile, alla cittadinanza attiva, alla valorizzazione del territorio e allo sviluppo di nuovi percorsi di protagonismo locale.

Il progetto, finanziato dalla Regione Siciliana e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, a valere sul “Fondo Politiche Giovanili” – Anno 2024, nell’ambito della linea d’intervento “Giovani Attivi: Combattere il Disagio e Promuovere la Sostenibilità”, punta a rafforzare il coinvolgimento delle nuove generazioni nella vita della comunità, attraverso laboratori tematici, strumenti di comunicazione, attività culturali e azioni di animazione territoriale.

L’incontro sarà aperto dagli indirizzi di saluto di Salvatore Ferraro, Sindaco del Comune di Vizzini; Fabiola Di Benedetto, Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Vizzini; Mariella Simili, rappresentante della Cooperativa Opera Prossima s.c.s.; Ulisse Privitelli, rappresentante della Cooperativa San Francesco s.c.s.; ed Emanuele Incarbone, rappresentante di Agenzia Giovani per i Giovani.

Seguiranno gli interventi di Ludovica Fraschilla, coordinatrice del progetto “VizziniLAB – Giovani per il territorio”, e dei referenti dei laboratori attivati nell’ambito dell’iniziativa: Concetta Modica, per il laboratorio di cittadinanza attiva “Vizzini partecipa”; Delia Di Pasquale, per il laboratorio “Vizzini racconta” –turismo narrativo e storytelling urbano; Salvatore La Ferlita, per il laboratorio di comunicazione “Web radio”; e Veronica Oddo, per il laboratorio creativo e culturale “Vizzini crea!”.

Le conclusioni saranno affidate a Paolo Ragusa, Presidente ANCOS UNCI. A moderare i lavori sarà Maria Longo, esperta di comunicazione.

“VizziniLAB” vuole offrire ai giovani uno spazio concreto di partecipazione, confronto e crescita, valorizzando il loro contributo alla vita della comunità e allo sviluppo del territorio.