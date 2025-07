A MALTA LA PRIMA EDIZIONE DEL TORNEO DEL MEDITERRANEO DI PALLAVOLO FEMMINILE UNDER 19

Siaz Polisportiva Armerina e S Barbara Sommatino , vincitrici rispettivamente della Coppa Sicilia e del Campionato Regionale Under 18/F , sono le due squadre che dal 5 al 7 settembre prossimo , parteciperanno al ” Torneo del Mediterraneo ” che si disputerà a Malta. Sarà una prima edizione , frutto della collaborazione tra ACSI Sicilia e Paola Volleyball Club . Le due squadre Siciliane giocheranno contro le migliori formazioni Maltesi di categoria , vale a dire la stessa Paola Volleyball Club e Swieqi Phoenix Volleyball Club Malta. Quattro formazioni dunque che nella giornata del prossimo 6 settembre giocheranno per l’ambito trofeo. Il Torneo Sicilia-Malta di pallavolo femminile riveste un’importanza significativa sotto molteplici aspetti, che vanno oltre la semplice competizione sportiva. Si tratta di un evento che promuove lo sviluppo della pallavolo giovanile, favorisce lo scambio culturale e rafforza i legami tra le due isole. : Il torneo offre un’opportunità preziosa alle giovani atlete siciliane e maltesi di confrontarsi con squadre diverse, acquisire esperienza sul campo e migliorare le proprie abilità tecniche e tattiche. Partecipare a un torneo internazionale fin da giovane età è fondamentale per la crescita sportiva e per stimolare la passione per la pallavolo. L’evento non è solo una sfida sportiva, ma anche un’occasione di incontro e di scambio tra le ragazze, i tecnici e le famiglie delle due isole. Vivere insieme, condividere momenti di sport e di svago, contribuisce a creare un clima di amicizia e comprensione reciproca, rafforzando il legame tra Sicilia e Malta. Da tenere in grande considerazione è il fattore legato alla PROMOZIONE DEL TERRITORIO che può avere un impatto significativo sul turismo e l’economia locale. Infine per le nostre società sportive . Eventi come il Torneo Sicilia-Malta contribuiscono a vivacizzare il movimento pallavolistico regionale ACSI . .In sintesi, il Torneo Sicilia-Malta di pallavolo femminile è molto più di una semplice gara. È un veicolo di crescita sportiva, di scambio culturale e di promozione del territorio, che rafforza i legami tra le due isole e contribuisce allo sviluppo della pallavolo giovanile femminile nel Mediterraneo. ” E’ motivo di grande soddisfazione – ci dice il responsabile regionale pallavolo di Acsi Sicilia – aver raggiunto un altro ambizioso obiettivo , dopo appena 7 mesi dalla nascita del settore regionale pallavolo Acsi Sicilia. Tutto ciò è frutto della collaborazione tra noi e la Società Maltese , dell’entusiasmo dimostrato dalle squadre di pallavolo , le migliori Under 19 femminili dei campionati che si disputano a Malta e in Sicilia e del contributo dei nostri sponsor. Il 5 settembre prossimo non poteva esserci evento migliore per iniziare la prossima stagione ACSI di pallavolo 2025/2026.”