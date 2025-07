A19, incidente in galleria, camion perde gasolio, chiusa l’autostrada a Enna

Un camion è finito contro il guard-rail della galleria Scaldaferro sulla A19 tra Enna e Caltanissetta in direzione Catania. L’impatto ha danneggiato il mezzo da cui è fuoriuscito il carburante riversatosi sulla carreggiata.

I soccorsi

Gli agenti della Polizia stradale di Enna, i vigili del fuoco ed il personale dell’Anas sono al lavoro per provare a ripristinare le condizioni di sicurezza, per cui si è deciso di chiudere il tratto della A19 in tutte le direzioni anche perché la galleria a doppio senso di circolazione. Il conducente del camion è stato soccorso ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni.