Camion in panne sulla A19, traffico rallentato

Traffico in tilt, ma non è una novità, sulla A19: questa volta il tratto interessato è quello in prossimità dello svincolo di Catenanuova in direzione Catania. A causa di un problema, presumibilmente meccanico, un camion è rimasto in panne, rallentando la circolazione.

I disagi

Tante le proteste degli automobilisti in transito nella zona, peraltro al centro di interventi sul viadotto. Infatti, come è noto in quella porzione di strada, i mezzi verso Catania sono costretti a percorrere la rampa opposta, per cui si procede con il doppio senso di circolazione, che, naturalmente, rallenta la marcia. Il guaio al camion non ha fatto altro che esasperare la situazione ma dalla Polstrada fanno sapere che, intorno alle 12, la situazione è tornata alla normalità, con il camion trasferito in una zona che non intralcia il traffico.