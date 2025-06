Scontro tra due auto sulla A19, una macchina vola dal cavalcavia, 3 feriti, tratto chiuso

Drammatico incidente stradale sulla A19, nel tratto tra gli svincoli del Dittaino e Mulinello, nell’Ennese, tra due auto, una Jaguar ed una Fiat Punto.

Il volo dal viadotto

Quest’ultima auto, con a bordo un uomo ed una donna, è volata dal cavalcavia facendo un volo di almeno trenta metri I due passeggeri sono entrambi in codice rosso. La donna è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta mentre l’uomo all’ospedale Di Enna così come il passeggero della Jaguar che però non è grave. “Fondamentale è stato anche l intervento di un giovane medico tedesco in transito sulla A19” fanno sapere dal comando dei vigili del fuoco di Enna.

Il soccorso dei vigili del fuoco

Sul posto la Polstrada e i vigili del fuoco del comando provinciale di Enna che hanno prestato soccorso alle vittime. In corso accertamenti sulla dinamica dell’incidente. L’autostrada è stata chiusa: per chi transita da Catania in direzione Palermo uscita obbligatoria a Dittaino .