Camion in fiamme sulla A19, traffico rallentato

Traffico in forte rallentamento a partire dalle 11 in prossimità dello svincolo di Enna della A19. Il problema è consistito nell’incendio che ha coinvolto un autocarro: il conducente, dopo essersi accorto del focolaio, si è fermato ed è stato lui a chiedere, insieme ad altri automobilisti in transito, l’intervento dei soccorsi. Sono arrivati poco dopo il personale dell’Anas e della Polizia stradale, con quest’ultima chiamata quasi contemporaneamente ad assistere un automobilista rimasto in panne. La situazione è tornata alla normalità intorno alle 12.30.