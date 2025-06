Grave incidente sulla 117 bis, tre feriti, c’è anche una donna incinta

E’ di feriti gravi il bilancio di un grave incidente stradale che si è verificato sulla Statale 117 bis in prossimità di Borgo Cascino.

Cosa è accaduto

Nell’impatto sono rimaste coinvolte due macchine: in una c’era un pensionato di 88 anni, nell’altra due donne, madre e figlia, con quest’ultima in stato di gravidanza. L’anziano è stato trasferito in elisoccorso in un ospedale di Catania, le altre due vittime sono state accompagnate al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Enna.

Le indagini

Non sono ancora chiare le cause che hanno scatenato l’incidente stradale, le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per accertare le responsabilità: sono stati eseguiti i primi rilievi e contestualmente sono stati sentiti alcuni testimoni. L’incidente ha, inevitabilmente, creato disagi alla circolazione.