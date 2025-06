Il tragico incidente a Capodarso, Barrafranca sotto shock, “ciao, Lillo”

E’ sotto shock la comunità di Barrafranca per la morte di Calogero Lillo Giusto, 61 anni, il vetraio morto a seguito di un drammatico incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri in prossimità del ponte di Capodarso, tra Enna e Caltanissetta.

L’incidente

E’ finito in fondo ad una scarpata con la sua macchina e quando sono arrivati i soccorritori per lui non c’era più nulla da fare, il suo cuore aveva cessato di battere. I familiari, avvertiti del tragico incidente, si sono recati sul luogo in cui il loro congiunto è deceduto e naturalmente sono stati momenti strazianti per loro.

Il cordoglio

Tante le testimonianze di cordoglio alla famiglia della vittima, tra cui la Barrese, “che si stringe al dolore della famiglia Costa Giusto per la dipartita del cognato del nostro presidente. Le nostre più sentite condoglianze. Ciao, Lillo”. Appena un mese fa un altro barrese ha perso la vita: Gabriele Giadone, 15enne, è rimasto vittima di un altro drammatico incidente stradale avvenuto mentre si trovava in sella alla sua moto che, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, è finita contro una macchina