Auto finisce in un burrone, morto il conducente, è di Barrafranca

Il conducente di una macchina, residente a Barrafranca, è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto intorno alle 13.30 in prossimità del ponte di Capodarso.

Le indagini

Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione, la vittima ha perso il controllo del veicolo, per cause che sono al vaglio degli inquirenti, finito in burrone. Il violento impatto ha provato il decesso del conducente che era da solo. Sul posto i vigili del fuoco di Enna e Caltanissetta, il personale del 118 ed i carabinieri.