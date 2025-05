Gabriele, l’angelo che amava il calcio, lacrime a Barrafranca

Amava il calcio e soprattutto giocava nella squadra della sua città: la Barrese. La morte di Gabriele Giadone, vittima del drammatico incidente stradale di ieri sera, è stata come un macigno per tutta la comunità.

Il cordoglio del sindaco

Il sindaco, Giuseppe Lo Monaco ha espresso il cordoglio suo, dell’amministrazione e dell’intera città.“Oggi per Barrafranca è un giorno molto triste, abbiamo ricevuto una brutta notizia, una di quelle notizie che nessun genitore dovrebbe mai ricevere nella propria vita. La nostra Comunità ha perso prematuramente il giovanissimo Gabriele , non ci sono parole sufficienti per colmare un dolore così straziante. Il Sindaco, l’Amministrazione e il Consiglio Comunale si associano al dolore della famiglia e dei suoi cari”.

Le lacrime della Barrese

Commozione per la società di calcio, la Barrese, che ha postato una messaggio sulla sua pagina social. “Una bruttissima notizia che ha sconvolto tutto l’ambiente calcistico e l’intera comunità di Barrafranca. A causa di un incidente ha perso la vita il nostro Gabriele a solo 15 annni. L’A.S.D. Barrese si stringe al dolore della famiglia Giadone per la dipartita del nostro piccolo Gabriele. Le nostre più sentite condoglianze!! R.I.P. grandissimo Gabriele”.

Il messaggio della Misericordia

Il presidente della “Fraternità di Misericordia di Barrafranca il consiglio direttivo e i volontari “si associano al dolore della Famiglia Giadone per la prematura e tragica scomparsa del piccolo Gabriele. R.I.P piccolo angioletto veglia sui tuoi cari”