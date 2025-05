Gabriele non ce l’ha fatta, il 15enne è morto in ospedale

Non ce l’ha fatta Gabriele Giadone, il 15enne di Barrafranca vittima di un incidente stradale avvenuto ieri sera in via Signore, a Barrafranca. Era stato trasportato all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta in condizioni critiche, dopo il terribile impatto con una macchina mentre il minorenne era in sella al suo scooter.

Il decesso in ospedale

E’ deceduto mentre i medici stavano provando a tenerlo aggrappato alla vita ma il suo cuore ha cessato di battere: troppo gravi le ferite riportate dal 15enne per poter sperare di strapparlo alla morte, avvenuta nel giorno della festa della mamma. Figlio di un imprenditore, Gabriele era abbastanza noto nel suo paese, specie tra i giovani della sua età.

L’inchiesta della Procura

La Procura di Enna ha aperto un fascicolo di inchiesta per omicidio stradale ed ha disposto, come da prassi, il sequestro dei mezzi coinvolti nello scontro. Da verificare le responsabilità del conducente della macchina che ha impattato il ciclomotore