Drammatico incidente a Barrafranca, grave un 15enne

Un 15enne è rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto poco dopo le 21 a Barrafranca. Il ragazzino è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, tenuto sotto osservazione dai medici.

Le indagini

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio degli inquirenti, il minore era in sella ad uno scooter e stava percorrendo una rotonda, quando, per cause da accertare, è stato investito da una macchina. L’impatto è stato violentissimo, il 15enne è stato sbalzato dalla sella, procurandosi diverse lesioni: alcuni testimoni hanno prestato le prime cure al ragazzino ma si è compreso che le sue condizioni fossero serie.

I soccorsi

Numerose le richieste di intervento al 118, poi si è deciso il suo trasferimento all’ospedale di Caltanissetta. La notizia ha scosso la comunità barrese e naturalmente i familiari che sono in ansia per le sorti del 15enne.