Unione Rugby Enna, si dimette il presidente Gioveni

Dopo tre anni di impegno, passione e dedizione, il nostro dell’Unione Rugby Enna Liborio Gioveni ha rassegnato le sue dimissioni dalla guida della società.

Dalla fondazione dell’Unione Rugby Enna, avvenuta nel marzo 2022, ha affrontato sfide importanti, contribuendo in modo significativo alla crescita del nostro progetto sportivo e alla promozione del rugby sul territorio. A lui va il nostro più sincero ringraziamento per il lavoro svolto, per la visione e per l’impegno costante – ma soprattutto per aver avuto il coraggio, dopo anni di inattività, di riportare il rugby nella nostra città.

Tutti i componenti della società gli augurano il meglio per i suoi prossimi progetti, personali e professionali!

Nei prossimi giorni comunicheremo la composizione del nuovo direttivo e il nome del nuovo presidente, nel segno della continuità e con l’obiettivo di portare avanti con entusiasmo la nostra splendida disciplina sul territorio.