Marino giura da vicesindaco di Enna, la giunta: “Più risorse per la festa della Patrona”

La giunta comunale di Enna si è riunita questa mattina in una seduta che ha unito un passaggio istituzionale di rilievo alla trattazione di provvedimenti amministrativi. La deputata nazionale del Pd Stefania Marino ha prestato giuramento nella veste di vicesindaco e assessore al Welfare e alla Coesione Sociale, completando la composizione dell’esecutivo guidato dal sindaco Mirello Crisafulli.

La festa di Maria

A seguire, la giunta ha esaminato una serie di deliberazioni riguardanti la festa patronale di Maria Santissima della Visitazione e il reperimento di risorse per istruzione e welfare familiare.

Sul fronte dei festeggiamenti patronali, Crisafulli ha riferito di essersi personalmente attivato per rafforzare il capitolato della manifestazione, avviando contatti con soggetti privati e con la Regione Siciliana per ottenere risorse aggiuntive. L’edizione di quest’anno – come fanno sapere dall’amministrazione – prevede un calendario di eventi più ricco rispetto alle precedenti. L’assessore Tiziana Arena ha illustrato la necessità di aggiornare il piano di emergenza dell’evento, da sottoporre a Prefettura e Questura per il coordinamento dei soggetti preposti alla gestione della sicurezza pubblica.

Su proposta dell’assessore Marinella Adamo, la giunta ha approvato un atto di indirizzo per destinare alle famiglie un finanziamento regionale finalizzato a ridurre il costo della refezione scolastica nelle scuole dell’infanzia statali per l’anno scolastico 2025/2026. Il comune parteciperà inoltre al bando della Fondazione Sicilia per intercettare risorse aggiuntive a beneficio del sistema educativo per la fascia 0-6 anni.

«Oggi abbiamo completato la nostra giunta con il giuramento di Stefania Marino», ha dichiarato il sindaco Crisafulli. «Contemporaneamente abbiamo lavorato su provvedimenti concreti: dalla festa patronale alle famiglie con figli nelle scuole dell’infanzia».