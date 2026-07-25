Riaperte le piscine di Pergusa: ecco orari e tariffe

Le piscine comunali scoperte di Pergusa hanno riaperto questa mattina. La struttura è tornata a disposizione dei cittadini dopo gli interventi di manutenzione eseguiti nelle ultime settimane.

L’inaugurazione

A tagliare il nastro è stato l’assessore allo Sport, Giuseppe Trovato, che ha ringraziato gli uffici comunali per il lavoro svolto, evidenziando l’impegno che ha consentito di restituire l’impianto alla città.La riapertura mette fine a una vicenda che ha alimentato il confronto politico per gran parte del mese di luglio.

Il caso sollevato da Enna Futura

A sollevare il caso era stato il movimento Enna Futura, che aveva denunciato la mancata apertura delle piscine nel pieno della stagione estiva, parlando di un disservizio per la città e chiedendo chiarimenti anche sulle somme destinate agli interventi.

La replica del Comune

Alla polemica aveva replicato l’assessore Trovato, sostenendo che l’impianto era stato trovato in condizioni di forte degrado, con vasche sporche, impianti non funzionanti e numerosi lavori da eseguire. Il Comune aveva quindi reperito le risorse e avviato gli interventi, quantificati in circa 35 mila euro.In un primo momento l’amministrazione aveva ipotizzato una riapertura nel giro di una decina di giorni, ma i tempi si sono allungati e la questione è approdata anche in Commissione consiliare. Da oggi le piscine di Pergusa sono nuovamente fruibili, chiudendo una vicenda che nelle ultime settimane è stata al centro del dibattito politico cittadino.

Orari e tariffe

Le piscine saranno aperte tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. L’ingresso ha un costo di 5 euro per la mezza giornata e 8 euro per l’intera giornata. Per i bambini fino a 12 anni il biglietto è di 3 euro per la mezza giornata e di 5 euro per la giornata intera. Si potrà noleggiare un lettino al costo di 2 euro e un ombrellone a 1 euro, fino a esaurimento.