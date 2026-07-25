Piazza Armerina piange Sandrino: scomparso nelle ore scorse, è stato trovato morto ad Aidone

Un epilogo che nessuno si augurava per la vicenda di Santi Calcagno, il 47enne piazzese conosciuto da tutti come “Sandrino”. L’uomo, seguito per una disabilità psichica, mancava da casa da ore: chi ha partecipato alle ricerche lo ha trovato senza vita in una zona rurale e di difficile accesso di Contrada Baccarato, nel territorio di Aidone.

Il cordoglio del sindaco

“A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità piazzese, esprimo profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Santino Calcagno. Ci stringiamo con affetto ai suoi familiari e attendiamo che le autorità competenti possano chiarire quanto prima questa dolorosa vicenda”. Le parole del sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata.

L’allarme

A far scattare l’allarme era stata la denuncia presentata ai Carabinieri dall’amministratrice di sostegno dell’uomo, l’avvocato Sabrina Calcagno. Nelle ore successive si erano mobilitati Carabinieri, Polizia di Stato, Protezione Civile e un folto gruppo di volontari, mentre alcune persone riferivano di averlo notato aggirarsi da solo sulla provinciale tra Leano e Mirabella Imbaccari.

Le circostanze della morte sono ora al vaglio di forze dell’ordine e magistratura, che stanno ricostruendo ogni fase delle ultime ore dell’uomo.