Piazza Armerina, Palio e Summer fest per produrre Turismo

In una conferenza stampa nel Museo del Libro Antico gli interventi dei vertici del Comune, del Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale e della regista del Palio. Il sindaco Nino Cammarata, “Eventi fortemente attrattivi per ogni genere e per ogni età”. Il vicesindaco Ettore Messina, “In trenta giorni porteremo nella nostra città centomila persone”. Gisella Calì, “L’undici agosto la prima assoluta, nazionale, di un lavoro teatrale dedicato a Costanza d’Altavilla”. Il direttore Carmelo Nicotra, “Il Parco ha messo insieme tanti giacimenti culturali diventando un motore di strategia territoriale: una crescita culturale fondamentale per giungere a quella economica”.

“Anche quest’anno ci prepariamo a offrire una grande Piazza Armerina, riferimento per l’intera regione siciliana, con la settantunesima edizione del Palio dei Normanni, e altri eventi fortemente attrattivi per ogni genere e per ogni età”.

Lo ha detto il sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata, aprendo la conferenza stampa svoltasi nel centro multimediale del Museo del Libro Antico per presentare il Palio e il Summer fest 2026 alla presenza di don Alessio Aira, parroco della Basilica Cattedrale.

“Eventi – ha sottolineato – che faranno certamente di questa nostra città nel cuore della Sicilia, tra le bellezze della Villa Romana del Casale e quelle che il nostro centro storico può offrire, uno dei punti di riferimento per l’intero territorio siciliano e non solo”.

“In trenta giorni– ha aggiunto Ettore Messina, vicesindaco e assessore alla Cultura – porteremo nella nostra città centomila persone grazie a eventi culturali e artistici di grande livello, a cominciare dal Palio dei Normanni, una delle otto rievocazioni storiche più importanti d’Italia e che rappresenta il nostro Paese nel mondo”.

Messina ha spiegato che “ci incamminiamo verso il millennium normanno, 1027-2027 e quindi questa sarà un’edizione speciale: il Conte Ruggero sarà interpretato da un grande attore italiano come Francesco Arca. E, per l’occasione, rafforzeremo la nostra tradizione internazionale che, grazie all’azione del gesuita piazzese Prospero Intorcetta, ci vede come ambasciatori della Cina nel mondo”.

Il Vicesindaco ha ricordato come, nel 1624, Intorcetta avesse compreso “l’importanza e la potenza del pensiero del grande filosofo Confucio”, traducendolo in latino in un libro custodito proprio nel Museo di Piazza, una biblioteca trasformata, grazie a un finanziamento del Ministero della Cultura, in centro multimediale e che vanta oltre cinquemila volumi di grande valore artistico-culturale tra cui incunaboli, miniature, cinquecentine. Ettore Messina ha anche svelato che, quest’anno, il più importante artista pop cinese, Xiu De Chi, sta realizzando il drappo del Palio dei Normanni per donarlo a Piazza Armerina.

Nel corso della conferenza stampa è stato dunque illustrato il programma di Palio e Summer fest, articolato e zeppo di appuntamenti. Tra i principali, come ha sottolineato la regista Gisella Calì, “la prima assoluta, nazionale, di un lavoro teatrale tratto da La sposa normanna, bestseller di Carla Maria Russo, dedicato a Costanza d’Altavilla e che debutterà l’undici agosto in piazza Duomo diventando il prologo al Palio”.

“Sarà – ha aggiunto – un modo di celebrare le figure femminili normanne che tanto peso e valore hanno avuto nella costruzione del Regno di Sicilia. Con Adelasia del Basto, terza moglie di Ruggero primo, e con la madre dello Stupor mundi”.

Un grande programma figlio della sinergia sviluppata nei territori della Sicilia centrale, come ha sottolineato Carmelo Nicotra, direttore del Parco Archeologico della Villa Romana del Casale.

“Il Parco – ha detto – lo intendo come un ecosistema, perché ha messo insieme tanti giacimenti culturali dell’Ennese contaminando anche, con Sofiana, l’area di Caltanissetta e diventando un motore di strategia territoriale. Così stiamo lavorando su valorizzazione e promozione, con un occhio di riguardo per la comunità. Secondo noi, infatti, investire nella crescita culturale di un’area è fondamentale per giungere a una crescita economica”.

Di qui la scelta di “spendersi con eventi culturali, peristili letterari, eventi musicali, teatro” e di investire nelle scuole.

DIDASCALIE

a – Un momento del Palio dei Normanni davanti alla Cattedrale di Piazza Armerina

b – Da sinistra, don Aira, parroco della Cattedrale, il sindaco Cammarata e il vicesindaco Messina.

c – Un momento della conferenza stampa per presentare gli appuntamenti estivi di Piazza Armerina

d – In prima fila, la regista Gisella Calì, che proporrà una novità su Costanza d’Altavilla

e – Il Palio dei Normanni è tra le otto rievocazioni storiche più importanti d’Italia





PROGRAMMA PALIO DEI NORMANNI E PIAZZA ARMERINA SUMMER FEST 2026

Spettacoli a ingresso libero tranne quelli specificati

1 agosto – ore 21.30, Piazza Semini, Teatro Garibaldi, Naturalis Labor – Coreografie Luciano Padovani

2-3 agosto – ore 20.30, Atrio Palazzo Trigona, Piazza Cattedrale, La Sicilia nel Cinema

3 agosto – ore 21.30, Piazza Cattedrale, Bellamorea – Concerto

4 agosto – ore 21, Piazza Cattedrale, Bianca Atzei Tour 2026, Barbablù Fest

5 agosto – ore 20, Palazzo Trigona, Ennio Forever – Omaggio a Morricone – Palermo Classica

Mosaico Festival 5-9 agosto

5 agosto – ore 20, Villa Romana del Casale, Ghemon – A pagamento

6 agosto – ore 20.30, Piazza Cattedrale, Primastanzaadestra Giorgio Poi – A pagamento

7 agosto – ore 18, Biblioteca Comunale, Raffaele Costantino Clan Acustico Arya – A pagamento

7 agosto – ore 21, Bosco AgriCasale, Mirea Gonzalo Baby Boy Plastica, Populous Ceri Wax, Whitemary DJ Set – A pagamento

8 agosto – ore 15, Bosco AgriCasale, Mr Leo, John Talabot Tal Fussman – A pagamento

9 agosto – ore 20, Piazza Cattedrale, Tara Le Feste Antonacci Tutti Fenomeni – A pagamento

7 agosto – ore 21.30, Piazza Semini, Teatro Garibaldi, Il Barbiere di Siviglia – Compagnia Artemis Danza, coreografie Monica Casadei

8 agosto – ore 21, Villa Romana del Casale, The Legend of 1900 – Ennio Morricone Tribute – Naxos in Musica, a pagamento, Vivaticket

9 agosto – ore 20, Quartiere Canali, Festa del Quartiere Canali

10 agosto – ore 21, Atrio Biblioteca Comunale, Il Palietto – Alice Giusto, burattini – Tesseramento

10 agosto – ore 21, Piazza Cattedrale, Ostriche e Champagne – Nuova Compagnia Il Sipario

11 agosto – ore 21, Piazza Cattedrale, La Sposa Normanna – Regia Gisella Calì, musiche Lello Analfino, con Sissi Castrogiovanni

12 agosto – ore 17, Piazza Semini, Teatro Garibaldi, Consegna delle Armi, rievocazione storica

12 agosto – ore 21, Piazza Falcone e Borsellino, Concerto Lello Analfino e Ti-OC Orchestra

13 agosto – ore 17, Piazza Cattedrale, Consegna delle chiavi – Palio dei Normanni

14 agosto – ore 17, Campo Sant’Ippolito, Giostra del Saraceno – Ingresso a pagamento

14 agosto – ore 23 circa, Piazza Falcone e Borsellino, Radio Time 90 – Evento musicale

15 agosto – ore 18, per le vie cittadine, Processione solenne Maria SS. delle Vittorie

15 agosto – ore 24, Fuochi d’artificio

16 agosto – Ore 21, Campo Sant’Ippolito, Gran Galà Equestre – Spettacolo equestre, evento post Palio – Ingresso contingentato

17 agosto – ore 21, Piazza Falcone e Borsellino, Carl Brave – Concerto

18 agosto – ore 19, Piazza Garibaldi, Garibaldi Jazz Street – Primo concerto jazz

18 agosto – ore 20.30, Via Garibaldi, Garibaldi Jazz Street – Secondo concerto jazz –

18 agosto – ore 22, Piazza della Commenda, Garibaldi Jazz Street – Terzo concerto jazz –

19 agosto – ore 22, Piazza Falcone e Borsellino, Nomadi Live Tour 2026

20 agosto – ore 21, Piazza Cattedrale, U Sapiti Com’è – Nuova Compagnia Il Sipario

21 agosto – ore 20.30, Atrio Biblioteca Comunale, Paolo Mela – Spettacolo per bambini

22 agosto – ore 21, Piazza Cattedrale, Concerto Francesca Michielin

23 agosto – ore 20, Villa Romana del Casale, Duo recital pianoforte e violino – Palermo Classica

23 agosto – ore 20.30, Piazza Falcone e Borsellino, KPOP feat Saja Boys – Live Tribute Show

24 agosto – ore 21, Piazza Falcone e Borsellino, Italia Latina – Dance With Me – Maria Rosaria Dal Monte

25 agosto – ore 21, Piazza Boris Giuliano, La Combriccola del Vasco, Tribute show

26 agosto – ore 18.30, Villa Generale Ciancio (Villa Roma), Culturama, Giochi e spettacoli per bambini

27 agosto – ore 21, Piazza Cattedrale, I Have a Dream, Voci senza Confine, Antonio Cascio

28 agosto – ore 21, Piazza Cattedrale, No Time No Space – Omaggio a Franco Battiato, Equipaggio Sperimentale

29 agosto – ore 20, Villa Romana del Casale, Duo Aria Recital – Palermo Classica

29 agosto – ore 21, Piazza Falcone e Borsellino, Jackson Friends – Tributo a Michael Jackson, tour 2026 –

30 agosto – ore 21, Villa Romana del Casale, Chopin – Classical & Encores – dirige il maestro Antonio Di Cristofano, Naxos in Musica – A pagamento, Vivaticket

3 settembre – ore 20, Villa Romana del Casale, Rachel Cheung – Piano recital, Palermo Classica

4 settembre – ore 21, Villa Romana del Casale, Hollywood Golden Party – Concerto Jazz, Naxos in Musica – A pagamento, Vivaticket

5 settembre, ore 21, Villa Romana del Casale, Concerto al Buio in Villa – Vincenzo De Ritis, Naxos in Musica – A pagamento, Vivaticket