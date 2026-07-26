Caldo, in arrivo una nuova ondata nell’Ennese

Dopo una breve parentesi con temperature più contenute, il caldo torna a intensificarsi anche nell’Ennese.

Le previsioni

Le previsioni indicano un nuovo aumento dei valori termici su gran parte della Sicilia, con punte elevate nell’area tra il Palermitano ed il Trapanese. Più tenue, ma si fa per dire, la situazione nelle aree interne della provincia ma permangono le condizioni favorevoli all’innalzamento del rischio incendi.

Pericolo incendi

L’attenzione resta alta soprattutto nelle campagne e nelle zone boscate dell’Ennese, dove il mix tra temperature elevate, vegetazione secca e ventilazione può favorire l’innesco e la rapida propagazione dei roghi. Nelle scorse settimane diversi incendi hanno interessato il territorio provinciale, spingendo amministrazioni comunali e autorità a rinnovare gli appelli alla prudenza.Le raccomandazioni sono quelle ormai note: evitare di accendere fuochi o bruciare residui vegetali, non abbandonare mozziconi di sigaretta e segnalare tempestivamente eventuali focolai. Particolare attenzione anche alle persone più fragili, come anziani, bambini e soggetti con patologie croniche, che dovrebbero limitare le attività all’aperto nelle ore più calde della giornata, mantenersi ben idratati e preferire ambienti freschi.

Temperature in aumento

Per l’Ennese, tradizionalmente tra le aree più calde dell’entroterra siciliano durante le ondate africane, i prossimi giorni saranno quindi caratterizzati da un clima tipicamente estivo, con temperature in aumento e un livello di attenzione che resterà elevato sia sul fronte del rischio incendi sia per gli effetti del caldo sulla salute. Le autorità invitano la popolazione a seguire gli aggiornamenti della Protezione civile e ad adottare comportamenti prudenti fino al termine dell’ondata di calore.