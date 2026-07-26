Commissione DE.C.O. a Valguarnera per la tutela delle eccellenze locali: ecco tutti i componenti

Su iniziativa del Comune si costituisce anche a Valguarnera la commissione comunale D.E.C.O che rappresenta un riconoscimento civico concesso dai Comuni volto alla tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari, ricette tradizionali, manufatti artigianali ed eventi legati al territorio. In pratica un’attestazione di identità locale.

Obiettivo della Commissione DE.C.O.

L’0biettivo è quello di proteggere la memoria storica, i sapori tipici, ed i saperi artigianali dal rischio di scomparsa. La commissione sarà composta da: Francesca Draià, Assessore alle Attività Produttive, Presidente; Geom. Rosario Alaimo, responsabile del Settore Tecnico-SUAP; Davide Urzì, esperto del settore agroalimentare; Toni Manusè, esperto del settore agroalimentare; Francesco Palermo, esperto del settore agroalimentare; Cristofero Gagliano, esperto del settore gastronomico locale; Cristofero Fichera, esperto del settore gastronomico locale; Mario Tornello, esperto del settore commerciale; Andrea Di Cristina, esperto del settore commerciale. Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dalla dipendente comunale Anna Battiato.

Le dichiarazioni dell’assessore Draià

“La nostra scelta- dichiara l’assessore alle Attività Produttive Francesca Draià- è stata quella di coinvolgere tutti coloro che hanno risposto all’avviso pubblico, mettendo a disposizione competenze, esperienza e passione. Abbiamo ritenuto che una partecipazione ampia potesse rappresentare un valore aggiunto per il lavoro della Commissione e per il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo prefissati. La Commissione sarà chiamata a esaminare le proposte di riconoscimento DE.C.O., contribuendo a preservare e promuovere le nostre eccellenze, sostenendo le attività produttive locali e rafforzando il legame tra tradizione, qualità e sviluppo del territorio. Desideriamo rivolgere un sincero ringraziamento a tutti i componenti che hanno accettato questo incarico, svolto a titolo completamente gratuito. La loro disponibilità rappresenta un significativo gesto di attenzione e amore verso la nostra comunità”.

L’intervento della sindaca Carmen Cutrona

Sull’argomento è intervenuta anche la sindaca Carmen Cutrona esponendo il suo pensiero: “La costituzione della Commissione DE.C.O. rappresenta un traguardo importante per la nostra comunità. Le nostre produzioni tipiche raccontano la storia, la cultura e l’identità del territorio e meritano di essere valorizzate e promosse. Ringrazio l’assessore Francesca Draià per l’impegno profuso e tutti i componenti della commissione per aver messo gratuitamente a disposizione le proprie competenze. Sono certa che questo organismo saprà svolgere un ruolo fondamentale nel sostenere le eccellenze locali e favorire nuove opportunità di sviluppo per il nostro Comune.”

I precedenti e le aspettative

C’è da dire infine, che anche nelle precedenti legislature si era dato vita alla costituzione di questa commissione, ma senza alcun risultato. Si spera che questa porti a risultati molto più concreti.