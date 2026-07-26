Calascibetta, precipita in un burrone: donna salva e trasferita in ospedale
Calascibetta - 26/07/2026
Attimi di grande apprensione nella serata di oggi a Calascibetta, dove una donna di circa 50 anni è precipitata in fondo a un burrone, nei pressi di piazza San Pietro, per cause che sono ancora al vaglio dei carabinieri.
La caduta
Secondo una prima ricostruzione, la cinquantenne avrebbe compiuto un volo di diversi metri. Provvidenziale, però, sarebbe stata la fitta vegetazione presente lungo il costone, che avrebbe attutito la caduta, evitando conseguenze ancora più gravi.Stando ai resoconti di alcuni testimoni, la donna è stata trovata viva. Al momento non è ancora possibile stabilire con certezza l’entità delle lesioni riportate e saranno gli accertamenti sanitari a chiarire il quadro clinico
Il soccorso
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Enna mentre le operazioni di recupero sono state affidate al nucleo di Catania che dispone di un elicottero con cui la donna è stata trasferita nell’ospedale Umberto I di Enna.
Le indagini
Gli investigatori hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare cosa abbia provocato la caduta.