Calascibetta, precipita in un burrone: donna salva e trasferita in ospedale

Attimi di grande apprensione nella serata di oggi a Calascibetta, dove una donna di circa 50 anni è precipitata in fondo a un burrone, nei pressi di piazza San Pietro, per cause che sono ancora al vaglio dei carabinieri.

La caduta

Secondo una prima ricostruzione, la cinquantenne avrebbe compiuto un volo di diversi metri. Provvidenziale, però, sarebbe stata la fitta vegetazione presente lungo il costone, che avrebbe attutito la caduta, evitando conseguenze ancora più gravi.Stando ai resoconti di alcuni testimoni, la donna è stata trovata viva. Al momento non è ancora possibile stabilire con certezza l’entità delle lesioni riportate e saranno gli accertamenti sanitari a chiarire il quadro clinico

Il soccorso

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Enna mentre le operazioni di recupero sono state affidate al nucleo di Catania che dispone di un elicottero con cui la donna è stata trasferita nell’ospedale Umberto I di Enna.

Le indagini

Gli investigatori hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare cosa abbia provocato la caduta.