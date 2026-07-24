Immobile a Valguarnera sporco e degradato: ultimatum del sindaco ai proprietari

Torna al centro delle segnalazioni dei residenti un immobile abbandonato di via Angelo Custode, al civico 19, nel centro storico di Valguarnera. Secondo quanto riferito dagli abitanti della zona, dall’edificio da tempo provengono forti esalazioni maleodoranti, probabilmente riconducibili alla presenza di carcasse di animali in decomposizione.

I rischi

Una situazione che, sostengono, rappresenta un rischio sotto il profilo igienico-sanitario.L’immobile, in stato di abbandono da anni, presenta il tetto parzialmente crollato e la porta d’ingresso divelta. I residenti riferiscono di avere presentato nel tempo diverse segnalazioni al Comune, oltre ad avere interessato la Polizia locale e i carabinieri, che hanno effettuato un sopralluogo.

I miasmi

Con le alte temperature degli ultimi giorni, aggiungono, gli odori sarebbero diventati ancora più intensi, al punto che alcuni vicini utilizzano mascherine quando si trovano nelle vicinanze dell’edificio.Sulla vicenda è intervenuta la sindaca Carmen Cutrona che, con un’ordinanza, ha intimato ai proprietari di provvedere entro 30 giorni alla bonifica dell’immobile e alla sua messa in sicurezza. In caso di inottemperanza, gli interventi saranno eseguiti dal Comune, che procederà poi al recupero delle somme nei confronti dei proprietari.

Gli interventi

Sulla vicenda intervengono anche i consiglieri comunali di opposizione Angelo Bruno e Filippa D’Angelo. “In questi anni abbiamo più volte segnalato l’immobile e la situazione inaccettabile di quel quartiere – affermano in una nota -. Oggi ne prendiamo nuovamente atto e ci auguriamo che l’amministrazione Cutrona intervenga il prima possibile. Nella qualità di capigruppo consiliari abbiamo scritto al sindaco per conoscere l’iter messo in campo necessario a risolvere questa emergenza che rischia di mettere in pericolo oltre all’incolumità dei residenti anche la serenità di un intero quartiere. Non è più tempo di utilizzare transenne e girarsi dall’altra parte. Nessuna polemica o attacco, ma la necessità di trovare una soluzione concreta per aiutare i nostri concittadini”.I due consiglieri sottolineano inoltre che quello di via Angelo Custode “non è un caso isolato”, sostenendo che nel territorio comunale siano presenti numerosi immobili in stato di abbandono e potenzialmente pericolosi. Per questo chiedono di sapere se quella adottata rappresenti la prima ordinanza emessa sull’edificio dopo anni di segnalazioni e sollecitano l’amministrazione comunale ad avviare un censimento degli immobili pericolanti e ad adottare analoghi provvedimenti per la loro messa in sicurezza