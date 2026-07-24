Sanità, operativo a Piazza Armerina ambulatorio di Cardiologia

Un ambulatorio di Cardiologia è operativo da luglio nell’ospedale di Piazza Armerina. Il servizio, disponibile ogni lunedì mattina, è affidato al cardiologo Artale e consentirà ai pazienti del comprensorio di effettuare visite e controlli specialistici nella struttura.L’iniziativa rientra nel programma dell’Asp di Enna di distribuire le diverse specialità tra gli ospedali della provincia, con l’obiettivo di rafforzarne l’offerta assistenziale.

Obiettivo: ridurre la migrazione sanitaria

La cardiologia è tra le discipline con la maggiore domanda di prestazioni e la disponibilità di un servizio dedicato a Piazza Armerina permetterà ai residenti dell’area di evitare gli spostamenti verso altri presidi per le visite ambulatoriali.Nella parte nord della provincia di Enna, inoltre, la Regione Siciliana ha avviato un programma di screening sulla stenosi valvolare aortica, finalizzato alla costituzione di un registro regionale a supporto delle attività di prevenzione e della programmazione sanitaria.”