Valguarnera, morto in ospedale il 79enne soccorso in casa: le sue condizioni erano già gravi

Non ce l’ha fatta il pensionato di 79 anni di Valguarnera che nella giornata di ieri era stato trovato in fin di vita all’interno della propria abitazione in via della Stazione. L’anziano è deceduto nelle scorse ore all’ospedale Umberto I di Enna, dove era stato trasportato d’urgenza dopo i soccorsi.

La vicenda

Le condizioni dell’uomo erano apparse disperate fin dal momento del ritrovamento. Quando i vigili del fuoco sono riusciti ad entrare nell’abitazione, dopo aver sfondato la porta d’ingresso, il 79enne era già in gravissime condizioni. Trasferito immediatamente in ambulanza al nosocomio ennese, i medici hanno tentato di salvargli la vita ma il quadro clinico, già fortemente compromesso al momento del ricovero, non gli ha lasciato scampo.

Il dramma della solitudine

Ad allertare i soccorsi erano stati alcuni vicini di casa, insospettiti dal fatto che da alcuni giorni non avevano più notizie dell’anziano. Sul posto era intervenuto l’ispettore della Polizia municipale di Valguarnera, Alfonso Ferraro, che aveva richiesto il supporto dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Il tempestivo intervento aveva consentito di raggiungere il pensionato, ma le sue condizioni erano già estremamente critiche.

La morte del 79enne riaccende inevitabilmente il dibattito sulla solitudine degli anziani che vivono da soli. Una problematica che a Valguarnera era tornata d’attualità appena due settimane fa, quando un uomo di 60 anni era stato trovato senza vita nella propria abitazione in avanzato stato di decomposizione, dopo che nessuno si era accorto della sua assenza.

Due episodi ravvicinati che ripropongono il tema della rete di assistenza e del monitoraggio delle persone più fragili, soprattutto di quelle che vivono in condizioni di isolamento, una questione che nelle scorse settimane aveva già acceso il confronto sul ruolo dei Servizi sociali comunali.