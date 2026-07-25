Dramma della solitudine sfiorato a Valguarnera, anziano soccorso in casa: ora è in ospedale

Dramma della solitudine sfiorato a Valguarnera dove un anziano di 79 anni ha rischiato di morire se i soccorritori non fossero intervenuti in tempo.

L’intervento dell’ispettore della Polizia municipale

E’ accaduto ieri quando i vicini di casa del pensionato si sono allarmati perché da qualche giorno non avevano più notizie di lui e la sua assenza è sembrata sospetta. Così hanno chiesto aiuto e sul posto si è presentato l’ispettore della Polizia municipale di Valguarnera, Alfonso Ferraro, che ha, immediatamente, richiesto l’intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco.

I vigili del fuoco hanno sfondato la porta

I pompieri sono stati costretti a sfondare la porta di ingresso ed hanno trovato l’anziano in gravi condizioni di salute. E’ probabile che l’anziano sia stato colto da malore ma non sarebbe riuscito a chiedere aiuto né ai familiari né ai vicini di casa. E’ stato caricato su un’ambulanza per essere trasferito all’ospedale di Enna dove è ricoverato ma sulle sue capacità di recupero le fonti mediche preferiscono non sbilanciarsi.

Il problema della solitudine a Valguarnera

Una vicenda, quella del 79enne, che riaccende a Valguarnera il problema della condizione delle persone che vivono da sole: poco più di due settimane fa era andata peggio ad un 60enne , il cui corpo è stato rinvenuto nel suo appartamento in avanzato stato di decomposizione. Nessuno si era accorto di lui, solo il cattivo odore proveniente dalla sua abitazione aveva fatto scattare l’allarme.

Il ruolo dei Servizi sociali

Il tema del ruolo dei Servizi sociali del Comune di Valguarnera diventa sempre più caldo e nelle ore successive al decesso del 60enne il nuovo sindaco si era impegnato in una ricognizione per valutare lo stato degli uffici. Resta da capire quale è davvero lo stato di “salute” di questa branchia dell’amministrazione di Valguarnera.